Συνεχίζονται οι τριγμοί για το ντοκιμαντέρ του BBC για τη Γάζα

Η Βρετανίδα υπουργός Πολιτισμούθα έχει «επείγουσα συνάντηση» με τον πρόεδρο του BBC Σαμίρ Σαχ, καθώς η μετάδοση ενός ντοκιμαντέρ για τη Λωρίδα της Γάζας έχει προκαλέσει τριγμούς στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα.Στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας σε πρώτη μετάδοση προβλήθηκε από το BBC Two το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Gaza: How To Survive A Warzone» (Γάζα: Πώς να Επιβιώσεις σε μια Εμπόλεμη Ζώνη). Το φιλμ, της ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής Hoyo Films, ακολουθεί τη ζωή τεσσάρων παιδιών που προσπαθούν να επιβιώσουν από τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Η Hoyo Films έκανε την ταινία έπειτα από συνεργασία με το BBC σε ένα άλλο ντοκιμαντέρ με τίτλο "Ukraine: Enemy In The Woods" (Ουκρανία: Εχθρός Ανυποψίαστος).Ωστόσο, δύο μέρες μετά την προβολή, το BBC κατέβασε το ντοκιμαντέρ έπειτα από αντιδράσεις που διατυπώθηκαν ότι το αγόρι αφηγητής και πρωταγωνιστής του ντοκιμαντέρ είναι γιος ενός πρώην υφυπουργού Γεωργίας της κυβέρνησης της Χαμάς. Τότε το BBC τόνισε ότι κατεβάζει το ντοκιμαντέρ και πραγματοποιεί «περαιτέρω δέουσα επιμέλεια με την εταιρεία παραγωγής». Περαιτέρω κατηγορίες διατυπώθηκαν για το ντοκιμαντέρ όπως ισχυρισμοί ότι άλλα παιδιά εμφανίζονται στο ίδιο πλάνο με μαχητές της Χαμάς.Χθες, σε ανακοίνωσή του ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός ζήτησε συγγνώμη κάνοντας λόγο για «σοβαρές» αμέλειες που οδήγησαν στην προβολή του φιλμ. Ανέφερε ότι εντόπισε «σημαντικά και επιζήμια» λάθη κατά την παραγωγή του ντοκιμαντέρ.Ο γενικός διευθυντής του BBC διέταξε μια εσωτερική έρευνα και «θέλω να βεβαιωθώ ότι κάθε λεπτομέρεια θα εξεταστεί», τόνισε η Νάντι σε ανακοίνωσή της.«Είναι αναγκαίο για την εμπιστοσύνη στο BBC ότι αυτή η επανεξέταση θα γίνει γρήγορα και ότι θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα μετά τα συμπεράσματα αυτής της επανεξέτασης», πρόσθεσε η υπουργός πριν τη συνάντηση με τον πρόεδρο του BBC, Σαμίρ Σαχ.Σύμφωνα με το BBC, η Hoyo Films ρωτήθηκε γραπτώς «σε πολλές περιπτώσεις» κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του ντοκιμαντέρ σχετικά με τους πιθανούς δεσμούς του αγοριού-αφηγητή με τη Χαμάς.Το προσωπικό της εταιρείας παραγωγής τελικά «παραδέχτηκε ότι γνώριζε ότι ο πατέρας του αγοριού ήταν υφυπουργός Γεωργίας στην κυβέρνηση της Χαμάς», ανέφερε το BBC, προσθέτοντας ότι «ποτέ δεν ενημέρωσαν» τον δημόσιο βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό όμιλο.Η Hoyo Films παραδέχτηκε επίσης ότι πλήρωσε στη μητέρα του αγοριού «ένα μικρό χρηματικό ποσό». Το BBC επιδιώκει τώρα να διασφαλίσει ότι δεν καταβλήθηκαν χρήματα άμεσα ή έμμεσα στη Χαμάς, τόνισε ο ραδιοτηλεοπτικός όμιλος.Την Τρίτη, δεκάδες άνθρωποι διαδήλωσαν έξω από τα κεντρικά γραφεία του BBC στο Λονδίνο μετά από κάλεσμα της Εκστρατείας κατά του Αντισημιτισμού (CAA).Από την πλευρά τους, 500 προσωπικότητες από τον κόσμο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου κατήγγειλαν την αφαίρεση του ντοκιμαντέρ, όπως ο πρώην Άγγλος ποδοσφαιριστής Γκάρι Λίνεκερ και ο ηθοποιός Ριζ Αχμέντ.Σε επιστολή τους, εξέφρασαν τη λύπη τους για μια «πολιτικά υποκινούμενη πράξη λογοκρισίας» που στοχεύει ένα φιλμ «που προσφέρει μια πολύ σπάνια οπτική για τις βιωμένες εμπειρίες παλαιστίνιων παιδιών».