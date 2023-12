Σερβία: Ογκώδης διαδήλωση με αίτημα την επανάληψη των εκλογών στο Βελιγράδι

🚨Huge crowds today in #Belgrade protesting #Serbian election fraud. Putin's puppet in Belgrade must know that his regime is coming to an end! The revolution has begun! #OpSerbia #Serbia pic.twitter.com/kLnzEKt2vP — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) December 30, 2023

Impressive demonstrations in #Belgrade. Serbia wants democracy and rule of law! pic.twitter.com/NNecaGQwtb — Federica Woelk 🇪🇺 (@federicawoelk) December 30, 2023

We cannot allow the dictator of Serbia to turn Serbia into Belarus. The Serbian people demand democracy and freedom. pic.twitter.com/bqpuJDcik8 — Foreign policy (@ForeignpolicyWB) December 30, 2023

Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για «παρατυπίες στις εκλογές» της 17ης Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο κέντρο του Βελιγραδίου . Τη συγκέντρωση οργάνωσε το κίνημα «Proglas» (Διακήρυξη) το οποίο αποτελεί μία πρωτοβουλία των διανοουμένων με στόχο τον εκδημοκρατισμό της Σερβίας. Το κίνημα αυτό κατά την προεκλογική περίοδο πραγματοποίησε δεκάδες διαλέξεις σε ολόκληρη τη χώρα ενώ τη διακήρυξή του για μία δημοκρατική Σερβία υπέγραψαν περίπου 200.000 πολίτες.Στη σημερινή συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε με το σύνθημα «Δεν συμβιβαζόμαστε» συμμετείχαν επίσης τα κόμματα της αντιπολίτευσης όπως και φοιτητικές οργανώσεις. Οι ομιλητές υποστήριξαν ότι οι εκλογές της προπερασμένης Κυριακής ήταν αντιδημοκρατικές, έγιναν υπό καθεστώς εκφοβισμού, βίας και νοθείας και ζήτησαν την επανάληψή τους. Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη επικαιροποίησης των εκλογικών καταλόγων και η δημιουργία συνθηκών ομαλής εκλογικής διαδικασίας με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Στη συγκέντρωση απηύθυνε χαιρετισμό και η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρινίκα Τέπιτς, η οποία συνεχίζει την απεργία πείνας για δωδέκατη ημέρα. «Συγνώμη που δεν έχω τη δύναμη να μιλήσω. Αλλά δεν έχω και πολλά να πω, τα είπα όλα. Αυτές οι εκλογές πρέπει να ακυρωθούν» ανέφερε η κ. Τέπιτς εμφανώς καταπονημένη. Η Μ. Τέπιτς αμέσως μετά την εμφάνισή της στη συγκέντρωση οδηγήθηκε σε κλινική όπου νοσηλεύεται στην εντατική.