Πόλεμος στο Ισραήλ: Χτυπήθηκαν 800 στόχοι της Χαμάς στη Γάζα από αεροπορικές επιδρομές

800 στόχοι της οργάνωσης έχουν χτυπηθεί σε αεροπορικές επιδρομές.

⚡️Armed clash in the town of Abu Dis, east of Jerusalem now pic.twitter.com/Uml7hyHYtk

”Swords of Iron”



IDF: During the last hour, IDF fighter jets struck three military headquarters belonging to terrorist organizations in the Gaza Strip. pic.twitter.com/ruzYf0agEt