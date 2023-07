Δυτική Όχθη: Γεμάτοι οι δρόμοι της πόλης Τζενίν μετά τους 12 θανάτους - Έκρυθμο σκηνικό με ουρλιαχτά και προσευχές

Scenes of devastation in the #Jenin refugee camp in the West Bank city of Palestine after the Israeli army's brutal attack #JeninUnderAttack #Israel #IsraeliCrimes #IsraeliTerrorism #Zaporizhzhia #Palestineunderattack #حقل_الدرة #حادث_مدينتي #icairesults #storm #Ukraine pic.twitter.com/q2v8Sg7Ui9

#Jenin is in mourning as it bids farewell to its sons murdered by #IOF terrorists air and land attacks on #Jenin_Camp in the last 48 hours

Via Raya FM #JeninUnderAttack #IsraeliTerrorism #IsraeliCrimes #جنين_تقاوم #جنين_تحت_القصف pic.twitter.com/PCtDRoH7Ic