Σύγκρουση στη Μαύρη Θάλασσα: Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ουάσινγκτον

Ένα ρωσικό Su-27 εμβόλισε μη επανδρωμένο MQ-9 Reaper, σε διεθνή εναέριο χώρο.



Τη στιγμή της σύγκρουσης πετούσε στον διεθνή εναέριο χώρο σχηματισμός από δύο ρωσικά μαχητικά. Ωστόσο στο συμβάν ενεπλάκη ένα από αυτά.





#BREAKING

⚠️ A U.S. Air Force MQ-9 Drone has been in an incident with a Russian Su-27 fighter jet over the Black Sea.



The U.S. drone crashed into the Black Sea after it’s propeller collided with a Russian Su-27 jet. pic.twitter.com/P7l2iTpezi — STRATCOM Bureau (@OSPSF) March 14, 2023

Το ρωσικό μαχητικό, προφανώς ακούμπησε το drone στο πίσω μέρος, εκεί όπου το μη επανδρωμένο αεροσκάφος φέρει τον έλικα. Από την επαφή αυτή που ήταν δυνατή, ο έλικας του drone έχασε την πτητική του ικανότητα και δεν μπορούσε να επιστρέψει στη βάση του. Έτσι οι Αμερικανοί, για ευνόητους λόγους, αναγκάστηκαν να το ρίξουν στη θάλασσα.



Το ρωσικό Su-27 κατευθύνθηκε προς την Κριμαία όπου και προσγειώθηκε στη βάση του.



A US 🇺🇸 MQ-9 Reaper Drone was hit by a Russian Fighter Jet over the Black Sea today, says the US Military



The Su-27 acted recklessly by dumping fuel on the Drone, then hitting its propellor, causing it to crash



This appears to be a purposeful attack by Russia on the US Military pic.twitter.com/zNtTQY5LlL — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) March 14, 2023



Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, το drone πραγματοποιούσε επιχείρηση ρουτίνας στον διεθνή εναέριο χώρο, όταν δύο ρωσικά μαχητικά προσπάθησαν να το αναχαιτίσουν.





JUST IN: @US_EUCOM says 2 Russian Su-27 Flanker fighter jets dumped fuel, then collided w a US MQ-9 Reaper drone operating within international airspace over the Black Sea today,causing the drone to crash. pic.twitter.com/tLEiy8YYMJ — W.J. Hennigan (@wjhenn) March 14, 2023



Οι ΗΠΑ, στη συνέχεια, χαρακτήρισαν «επικίνδυνη» και «μη επαγγελματική» την κίνηση από τους Ρώσους.



«Στις 7:03 π.μ., ένα από τα ρωσικά αεροσκάφη Su-27 χτύπησε τον έλικα του MQ-9, αναγκάζοντας τις δυνάμεις των ΗΠΑ να καταρρίψουν το MQ-9 σε διεθνή ύδατα. Αρκετές φορές πριν από τη σύγκρουση, τα Su-27 έριξαν καύσιμα και πέταξαν μπροστά από το MQ-9 με απερίσκεπτο, περιβαλλοντικά ακατάλληλο και αντιεπαγγελματικό τρόπο. Αυτό το περιστατικό καταδεικνύει επικινδυνότητα και αντιεπαγγελματισμό», ανέφερε ο στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ Τζέιμς Χέκερ, διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στην Ευρώπη και την Αφρική.



Οι ΗΠΑ ξεκαθαρίζουν, πάντως, ότι μαζί με τους συμμάχους θα συνεχίσουν τις ασκήσεις πάνω από την περοιοχή.





🔴 A Russian Su-27 jet fighter collided with an American MQ-9 Reaper drone over the Black Sea on Tuesday.



The US immediately condemned the incident as "reckless".



Read more ⬇️ — The Telegraph (@Telegraph) March 14, 2023



Για το συμβάν ενημερώθηκε ο Τζο Μπάιντεν από τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, Τζέικ Σάλιβαν





BREAKING: A Russian Su-27 fighter jet struck the propeller of a U.S. military 'Reaper' surveillance drone, causing it to crash into the Black Sea in an incident condemned as 'reckless' by the U.S. military https://t.co/3Zpvx3KkWB pic.twitter.com/wlobX6D3Mj — Reuters (@Reuters) March 14, 2023

Στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών θα κληθεί ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ουάσινγκτον μετά τηναπό ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-27 ενός αμερικανικού στρατιωτικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις.Ο Αμερικανός πρεσβευτής στη Μόσχα μετέφερε ισχυρό μήνυμα στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών και Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τους συμμάχους και τους εταίρους τους για το περιστατικό και την κατάρριψη αμερικανικού drone, δήλωσε ο Πράις στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής ενημέρωσης.