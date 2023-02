ΗΠΑ: Διορία 30 ημερών για να διαγράψουν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες το TikTok από τα κινητά τους

Κλείσιμο

Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες καλούνται να εγγυηθούν πως οι συσκευές τους δεν θα έχουν εγκατεστημένη και δεν θα επιτρέπουν ούτε την εγκατάσταση ούτε τη χρήση της εφαρμογής βίντεο TikTok μέσα σε χρονικό διάστημα το πολύ 30 ημερών, δυνάμει εγκυκλίου που δημοσιοποιήθηκε χθες Δευτέρα από την υπηρεσία διαχείρισης και προϋπολογισμού (Office of Management and Budget, OMB) του Λευκού Οίκου.Η εφαρμογή TikTok, της κινεζικής εταιρείας, έχει μπει στο στόχαστρο αμερικανών κοινοβουλευτικών, σύμφωνα με τους οποίους εγείρει απειλή για την αμερικανική εθνική ασφάλεια. Η χρήση του σε συσκευές δημοσίων λειτουργών απαγορεύθηκε διά νόμου, που ψηφίστηκε στα τέλη Δεκεμβρίου.Η εγκύκλιος της OMB διανεμήθηκε για να δοθούν διευκρινίσεις ως προς εφαρμογή του νόμου, τον οποίο κύρωσε υπογράφοντάς τον ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στις αρχές Ιανουαρίου.Στο «μνημόνιο προς τους επικεφαλής» των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, που υπογράφει η, η επικεφαλής της OMB, ζητείται από όλες να «απεγκαταστήσουν και να απαγορεύσουν τις εγκαταστάσεις» της εφαρμογής συσκευών που τους ανήκουν ή διαχειρίζονται, και να «απαγορεύσουν την διαδικτυακή κίνηση» από τις συσκευές τους σε αυτή την εφαρμογή.Η εξαιρετικά δημοφιλής πλατφόρμα σύντομων βίντεο έχει μπει στο στόχαστρο της Δύσης, όπου κάποιες κυβερνήσεις λένε πως ανησυχούν ότι το Πεκίνο ίσως αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα χρηστών στον κόσμο ολόκληρο.Η απαγόρευση της χρήσης της στις συσκευές της αμερικανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης καταγράφεται μερικές ημέρες μετά την παρόμοια απόφαση που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή , απαγορεύοντας τη χρήση του TikTok σε όλο το προσωπικό της ανεξαιρέτως, για την «προστασία» του θεσμού.Η κυβέρνηση του Καναδά από την πλευρά της ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως θα απαγορευθεί η χρήση της πλατφόρμας TikTok σε όλες τις κινητές συσκευές που δίνονται στο προσωπικό της από σήμερα Τρίτη, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτο επίπεδο κινδύνου» για την ασφάλεια και την ιδιωτική ζωή.Το TikTok ήταν εξάλλου ανάμεσα στις κινεζικές διαδικτυακές εφαρμογές που απαγορεύθηκαν στηντο 2020.Με πάνω από ένα δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες σε διεθνές επίπεδο, το TikTok καταλαμβάνει την έκτη θέση μεταξύ των πλέον χρησιμοποιούμενων ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα την πιο πρόσφατη έκθεση We Are Social για την εξέλιξη των ψηφιακών υπηρεσιών, που δημοσιοποιήθηκε τον Ιανουάριο.Η υπηρεσία TikTok αναγνώρισε τον Νοέμβριο πως ορισμένοι εργαζόμενοί της στην Κίνα μπορεί να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα ευρωπαίων χρηστών και τον Δεκέμβριο ότι υπάλληλοί της είχαν χρησιμοποιήσει δεδομένα για να εντοπίσουν δημοσιογράφους. Όμως η εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα αρνείται κατηγορηματικά πως υπάρχει οποιαδήποτε πρόσβαση και οποιοσδήποτε έλεγχος από πλευράς της κυβέρνησης της Κίνας στα δεδομένα αυτά.