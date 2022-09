Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική θηριωδία και στο Ιζιούμ - Εκατοντάδες νεκροί με σκοινί γύρω από τον λαιμό

More torture chambers, mass burial sites. Genocidal acts committed by a terrorist state...while some in EU still delay sending Ukrainians equipment. There can be no compromise with evil. Send the F-16s, the Marders. Send them what they need to protect their people! #Izyum pic.twitter.com/ZEiaXxgueU

Horrific scenes in Izyum today. Some 445 people buried in this forest, all of whom died during six-month Russian occupation of the city. Another 17 Ukrainian soldiers were executed and dumped together in a single pit. Prosecutors say there’s evidence the soldiers were tortured pic.twitter.com/EgmH6lPnqb

400 graves of innocent Ukrainians who died at the hands of #Russia. This is what the occupants left behind in #Izyum. More on this tomorrow #CivilianCasualties pic.twitter.com/XJo6UHuYcF — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) September 15, 2022

More mass graves are being discovered in Ukraine.



Horror in liberated #Izyum.



The largest burial sight discovered so far has 440 unmarked graves of Ukrainians slaughtered by genocidal Russian savages.



This is GENOCIDE. pic.twitter.com/oVsHK0f7fj — ArianaGic/Аріянॳць (@GicAriana) September 16, 2022

Κλείσιμο

More than 440 corpses were found in mass grave in the recently liberated #Izyum in #Kharkiv region. And that's just in one place.



This is a genocide of Ukrainians. This is worse than the #BuchaMassacre. This is the #KharkivMassacre. pic.twitter.com/SGOo7pkHGP — Inna Sovsun (@InnaSovsun) September 15, 2022

Κλείσιμο

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής αστυνομίας, Ίχορ Κλιμένκο, οι περισσότερες σοροί ανήκουν σε πολίτες.Ο Μιχάιλο Ποντολιάκ, στενός σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, από την πλευρά του, τόνισε ότι πολλοί χώροι μαζικών τάφων έχουν ανακαλυφθεί σε περιοχές που έχουν απελευθερωθεί.«Σε πολλές πόλεις κόσμος βασανίστηκε, ζούσε χωρίς φαγητό, νερό και ηλεκτρικό. Χωρίς καμία πρόσβαση στις υπηρεσίες Δικαιοσύνης» πρόσθεσε ο Ουκρανός αξιωματούχος.Σημειώνεται ότι η πόλη Ιζιούμ, ήταν από τις πρώτες στις οποίες πραγματοποίησαν εισβολή οι ρωσικές δυνάμεις για να προμηθεύουν τον στρατό τους, στην ανατολική πλευρά, με εξοπλισμό.«Μπούτσα, Μαριούπολη, Ιζιούμ... η Ρωσία σκορπά παντού τον θάνατο», το μήνυμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την αποκάλυψη των ομαδικών τάφων. Στη δήλωσή του ο Ουκρανός πρόεδρος στάθηκε στην ανάγκη αποκάλυψης της αλήθειας και της απόδοσης ευθυνών.Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ουκρανίας για θέματα αγνοούμενων, Όλεγκ Κοτένκο, Ρώσοι έθαψαν Ουκρανούς στρατιώτες σε μαζικό τάφο στο δάσος της πόλης η οποία επέστρεψε υπό ουκρανική κατοχή πριν από μερικά 24ωρα Ο ίδιος υποστήριξε, επικαλούμενος βίντεο από Ρώσους, ότι στονπου αποκαλύφθηκε και στον οποίο εκτιμάται ότι θάφτηκαν 440 σοροί, βρίσκονται περισσότεροι από 25 στρατιώτες.Στο συγκλονιστικό βίντεο από τοέχει καταγραφεί η φρίκη με τονμε τους σταυρούς αντί για ονόματα απλά να αναφέρουν αριθμούς.«Αυτοί οι σταυροί είναι άνθρωποι που σκοτώθηκαν. Στη συνέχεια τους έθαψαν εδώ» είπε ο Κοτένκο με κατοίκους του Ιζιούμ να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του.Μετά την ανακάλυψη του, το επόμενο βήμα θα είναι η εκταφή των σορών και η εξέταση του DNA τους προκειμένου να υπάρξει ταυτοποίηση των θυμάτων.