Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ουκρανοί ύψωσαν τη σημαία τους στο Ιζιούμ - Δύσκολες ώρες για τους Ρώσους στο Ντονέτσκ

The liberation of new areas in Kharkiv Oblast represents the most significant Ukrainian achievement in the all-out war since Russian troops withdrew from the north of Ukraine in April.https://t.co/19HlFl2QUi — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 10, 2022

I can’t believe my eyes.

Izium retaken, Lyman retaken (Svyatohirsk likely too)

The Russian front sector in the northeast is collapsing by hours. pic.twitter.com/YTuIwezy3i — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) September 10, 2022

Η κατάσταση είναι «δύσκολη» στην περιοχή του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, παραδέχτηκε σήμερα ο φιλορώσος αυτονομιστής ηγέτης Ντένις Πουσίλιν, μετά την ανακοίνωση του Κιέβου για σημαντικές στρατιωτικές επιτυχίες στην αντεπίθεση που εξαπέλυσε.Στο Λιμάν, που έπεσε στα τέλη Μαΐου στα χέρια των Ρώσων, «η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη, όπως και σε ορισμένες άλλες κοινότητες στη βόρεια Δημοκρατία» του Ντονέτσκ, είπε ο Πουσίλιν, σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram.Λίγο νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι διέταξε τις ρωσικές δυνάμεις να αποχωρήσουν από την περιοχή γύρω από την πόλη Ιζιούμ, στην επαρχία του Χαρκόβου, για να ενισχύσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε άλλα σημεία στο γειτονικό Ντονέτσκ.Η απόφαση αυτή ελήφθη αφού οι Ουκρανοί, στην ταχεία προέλασή τους, ανακατέλαβαν το Κουπιάνσκ, έναν σιδηροδρομικό κόμβο από τον οποίο ανεφοδιάζονταν οι ρωσικές δυνάμεις στη βορειοανατολική Ουκρανία, αποκόπτοντας έτσι χιλιάδες Ρώσους στρατιώτες.«Για να επιτευχθούν οι δεδηλωμένοι στόχοι της Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης για την απελευθέρωση του Ντονμπάς, αποφασίστηκε να ανασυνταχθούν οι ρωσικές δυνάμεις που σταθμεύουν στις περιοχές της Μπαλακλίγια και του Ιζιούμ ώστε να ενισχυθούν οι προσπάθειες στην κατεύθυνση του Ντονέτσκ», μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Tass, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας.