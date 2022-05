Τζόνι Ντεπ - Άμπερ Χερντ: Το «ξεκατίνιασμα» του αιώνα σε... έξι σκηνές

Εκείνη με μελανιές στο πρόσωπο, εκείνος στο φορείο με κομμένο δάχτυλο. Η βία στη συζυγική τους ζωή ήταν καθημερινό φαινόμενο

Στη διάρκεια της δίκης ο Τζόνι Ντεπ και η Άμπερ Χερντ αποφεύγουν να ανταλλάξουν ακόμη κι ένα βλέμμα

Η στιχομυθία ανάμεσα στον Τζόνι και τον δικηγόρο του ενώπιον δικαστών και ενόρκων: «Σας χαστούκιζε; Με χαστούκιζε! Σας πέταγε ό,τι έβρισκε μπροστά της; Ναι, το έκανε! Τι συναισθήματα σας προκαλούσε; Φόβο και γι’ αυτό κρυβόμουν στο μπάνιο! Σας μαχαίρωσε; Προσπάθησε»! Όμως τα ίδια ισχυρίζεται και εκείνη. Κάτι σαν πρωταθλητισμός βίας και ναρκωτικών

Το 1981 ο συγγραφέας Γουόρεν Αντλερ υπογράφει μυθιστόρημα με τον αλησμόνητο και σημειολογικό τίτλο «Ο πόλεμος των Ρόουζ» (The War of the Roses). Η θηριώδης κινηματογραφική Fox καπαρώνει τα δικαιώματα και εφτά χρόνια αργότερα ο Ντάνι Ντε Βίτο αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία της ομότιτλης ταινίας με πρωταγωνιστές τον Μάικλ Ντάγκλας και την Καθλίν Τέρνερ. Αναμενόμενος ο θρίαμβος στα ταμεία.Οταν ο Ολιβερ και η Μπάρμπαρα βίωναν μια απλή, συνηθισμένη καθημερινότητα, όλα καλά και ρομαντικά. Μόλις το ταμείο του ζεύγους εκτοξεύεται στα ουράνια παρέα με πλήθος υλικών αγαθών, τότε «ο θάνατός σου η ζωή μου». Το μίσος ασυγκράτητο. Οι μάχες ατελείωτες. Οι προθέσεις δολοφονικές.Το όνομα της οικογένειας του παντρεμένου ζευγαριού, το «Ρόουζ» δηλαδή, είναι πλάγια υπαινικτική αναφορά στις μάχες μεταξύ των αντιμαχόμενων Οίκων της Υόρκης και του Λάνκαστερ που διεκδικούσαν τον αγγλικό θρόνο κατά τον ύστερο Μεσαίωνα. Με απλά λόγια, πόλεμος μέχρις εσχάτων.Τόσο μεταξύ κρατών, φραξιών, όσο και ζευγαριών. Ολα αυτά παραπέμπουν στον πρόσφατο «πόλεμο», εντός δικαστηρίων, ανάμεσα στον Τζόνι Ντεπ και την. Ισως το πιο εκκωφαντικό, το πιο «μεγαλειώδες» σκάνδαλο όλων των διαζυγίων, επώνυμων φυσικά, όλων των εποχών. Οι καβγάδες ομηρικοί και ασταμάτητοι. Οι σεξουαλικές επιδόσεις αμφίβολες από την πλευρά του Τζόνι, αλλά πληρέστατες από την πλευρά της Αμπερ. Βλέπετε, η διαφορά είναι κάπως μεγάλη αν υπολογίσει κανείς ότι εκείνος κοντά στα εξήντα, εκείνη 23 χρόνια μικρότερή του.Αααα! Το δικό σας επιφώνημα. Τίποτα το καινούριο και το εξωφρενικό, απαντώ εγώ. Αρκεί να σκεφτεί κανείς την πρόσφατη «κυκλοφορία» του 80χρονου και βάλε Αλ Πατσίνο με την 28χρονη «συνοδό» του. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Οπως έλεγε και ένας σοφός, ο άντρας επιλέγει με το βλέμμα, η γυναίκα με το αυτί. Και με το όνομα!Ομως να μην τον αδικούμε. Τον Τζόνι εννοώ. Για τις σεξουαλικές του επιδόσεις. Γιατί, όπως και στο παρελθόν, τότε που συνυπήρχε με τη Γαλλίδα σύντροφό του Βανέσα Παραντί, παροιμιώδεις οι απιστίες του. Η σύζυγος στο «περίμενε», οι πρόθυμες και νεότερες στο κρεβάτι. Ενίοτε και στην τουαλέτα. Οπου να ’ναι. Το φρέσκο πάντα πιο ελκυστικό από το παλιό.Μαζί με το σεξ και άφθονη κοκαΐνη μέσα σε κουβάδες. Sex and Drugs χέρι χέρι. Ετσι λένε οι «κουτσομπόλες» του Χόλιγουντ. Και κοντά σε όλα αυτά να εκτοξεύονται πάσης φύσεως αντικείμενα, όπως πιάτα, κουτάλια, βάζα, πίνακες, καθώς και σφαλιάρες. Μάλιστα ο Τζόνι ισχυρίστηκε -και το έδειξε στην έδρα του δικαστηρίου- ότι η καλή του αποπειράθηκε να του κόψει το δάχτυλο. Με συμβολική σημασία, όπως θα έκανε για το μόριό του!Ολα αυτά και πολλά άλλα συνέβαιναν στο ρετιρέ του Τζόνι και της «αγαπημένης» του συζύγου. Και όλα αυτά βγήκαν στο φως όταν ο διάσημος ηθοποιός κατέθεσε αγωγή εναντίον της για συκοφαντική δυσφήμηση. Η απάντησή του στις απαιτήσεις της να του πάρει ακόμα και το σκαλπ! Μάλιστα σε μια προσπάθεια να πείσει το κοινό και τους ενόρκους πως δεν είναι αυτός ο θύτης αλλά το θύμα, περιέγραψε αρχικά το δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε.Με μια βάναυση μητέρα που όλοι την έτρεμαν. Ακόμα και ο πατέρας του. Και όπου όλοι κρύβονταν ή έμεναν βουβοί προκειμένου να μη γίνουν ακόμη πιο βίαια τα ξεσπάσματά της. Εδώ ο Τζόνι, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ, καταφεύγει στον Φρόιντ. Για όλα φταίνε οι γονείς μας!Α, να μην ξεχάσω μια λεπτομέρεια. Ο Τζόνι απαιτεί, ως «αντίδωρο» της συκοφαντικής δυσφήμησης του ονόματός του, περί τα 50 εκατ. δολάρια. Τα έχει η Αμπερ Χερντ; Οχι, δεν τα έχει Τότε; Απλώς με την απαίτηση αυτή επιχειρεί να φρενάρει τις δικές της οικονομικές απαιτήσεις. Αλλωστε εκείνος το ταμείο, εκείνος η ζωντανή τράπεζα της οικογένειας, εκείνος με εκατοντάδες εκατομμύρια σε κινητή και ακίνητη περιουσία.Φανταστείτε τώρα την εικόνα. Ο Τζόνι των «Πειρατών», του «Ψαλιδοχέρη» και του «Ακέφαλου καβαλάρη» να παρουσιάζεται σαν κλαμένο, ταλαιπωρημένο γεροντομωρό ενώπιον του δικαστηρίου λέγοντας ότι η σύζυγός του τον χαστούκιζε, τον έδερνε, τον έσπρωχνε και περίπου τον μαχαίρωνε. Πού έγινε αυτό; Σε έναν τσακωμό μεταξύ τους το 2015 στην Αυστραλία!Είπε ο Τζακ Σπάροου των «Πειρατών»: «Θα μπορούσε να ξεκινήσει με ένα χαστούκι. Θα μπορούσε να ξεκινήσει με μια σπρωξιά. Θα μπορούσε να ξεκινήσει με το να πετάξει ένα τηλεκοντρόλ στο κεφάλι μου. Θα μπορούσε να ρίξει ένα ποτήρι κρασί στο πρόσωπό μου». Μάλιστα πρόσθεσε ότι ορισμένες φορές κλειδωνόταν στο μπάνιο από τον φόβο του. Τουτέστιν, η Αμπερ ικανή και έτοιμη για όλα. Μπας και εκείνη κατέληξε στο υποσυνείδητό του το φάντασμα της βίαιης μητέρας του; Να ρωτήσουμε τον Φρόιντ!Ολα αυτά τα γαργαλιστικά που μπορεί να στολίσουν εκατοντάδες σελίδες παρακαλλιτεχνικών στηλών όλων των media προέκυψαν από ένα άρθρο γνώμης που έγραψε η Αμπερ Χερντ τον Δεκέμβριο του 2018 στη «Washington Post». Ισχυριζόμενη ότι έχει επιζήσει από ενδοοικογενειακή βία. Τότε εκείνος όρμησε και απάντησε καταθέτοντας μήνυση ύψους 50 εκατ. δολαρίων σε βάρος της!Ανάμεσα στα περιστατικά, ένα από τα κορυφαία από ηχογραφημένο απόσπασμα όταν ο δικηγόρος του Ντεπ πάτησε το κουμπί, με τη Χερντ να ακούγεται να λέει ότι αν ο πρώην σύζυγός της ισχυριζόταν δημόσια ότι εκείνη τον έχει ξυλοκοπήσει, κανένας δεν θα το πίστευε.«Πες στον κόσμο. Πες τους: Εγώ, ο Τζόνι Ντεπ, ένας άνδρας, είμαι θύμα ενδοοικογενειακής βίας και γνωρίζω ότι πρόκειται για μια δίκαιη μάχη. Τότε θα δούμε πόσοι άνθρωποι θα σε πιστέψουν ή θα σταθούν στο πλευρό σου»!Σε άλλο ηχητικό απόσπασμα η Χερντ παραδέχεται ότι χτύπησε τον Ντεπ κατά τη διάρκεια ενός καβγά. «Σε χτυπούσα, δεν σου έδινα μπουνιές. Είσαι ένα μωρό, ωρίμασε», είπε στον Ντεπ. Ομως κάπου αλλού εκείνη λέει στον Τζόνι: «Με χτύπησες». Τουτέστιν τα χαστούκια έπεφταν βροχή.Τον Μάιο του 2014 ταξίδεψαν μαζί από τη Βοστόνη στο Λος Αντζελες με ιδιωτικό τζετ. Η Χερντ ισχυρίζεται ότι ο «αγαπημένος» της την κλώτσησε και τη χαστούκισε κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης διαμάχης. Φανταστείτε τι συνέβαινε στις ασυνήθιστες ! Ο Ντεπ δικαιολογήθηκε ότι πριν από την πτήση είχε πάρει δύο χάπια Roxicodone. Πρόκειται για οπιούχο από το οποίο ήταν εξαρτημένος. Με απλά λόγια, ομολογεί ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών, με αποτέλεσμα η συμπεριφορά του να μην είναι ελεγχόμενη.Πονηρό το θηλυκό. Ασε το άλλο που συνέβη όταν πάλι η Χερντ ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποιούσε ένα συγκεκριμένο «κονσίλερ» από συγκεκριμένη εταιρεία για να καλύψει τα σημάδια από τα υποτιθέμενα χτυπήματα του συζύγου της για τα οποία και τον κατηγορεί. Ομως εκπρόσωποι της εταιρείας κατέρριψαν τους ισχυρισμούς της, αφού η ημερομηνία κυκλοφορίας του εν λόγω προϊόντος δεν συνάδει με το διάστημα κατά το οποίο η Χερντ υποστηρίζει ότι είχε δεχθεί σωματική κακοποίηση από τον Ντεπ.Συνοπτικά και σχηματικά η στιχομυθία ανάμεσα στον Τζόνι και τον δικηγόρο του ενώπιον δικαστών και ενόρκων πάει κάπως έτσι: «Σας έβριζε; Με έβριζε! Σας χαστούκιζε; Με χαστούκιζε! Σας πέταγε ό,τι έβρισκε μπροστά της; Ναι το έκανε! Τι συναισθήματα σας προκαλούσε; Φόβο και γι’ αυτό κρυβόμουν στο μπάνιο! Σας μαχαίρωσε; Προσπάθησε»!Ομως τα ίδια ισχυρίζεται και εκείνη. Κάτι σαν πρωταθλητισμός χαστουκιών, μπουνιών και ναρκωτικών ουσιών. Περίφημα.Το παρελθόν του, το φάντασμά του. Μείγμα ιρλανδικής, γερμανικής και ινδιάνικης καταγωγής. Γεννημένος σε κάποια κωμόπολη με το όνομα Ονσμπορο στο Κεντάκι. Το τελευταίο από τα τέσσερα παιδιά του μηχανικού Τζον Κρίστοφερ Ντεπ και της σερβιτόρας Μπέτι Σου Ντεπ.Από μικρός στην «κυκλοφορία». Κάτι σαν αλητεία. Μόλις στα δεκαέξι παρατάει τα θρανία. Αυτή η απάντησή του στις βίαιες εκρήξεις της μητέρας του.Παρατάει τα θρανία και ορμάει προς την επιβίωση και το μεροκάματο. Κάνοντας ευκαιριακές εργασίες, μεταξύ άλλων στον τομέα του τηλεφωνικού μάρκετινγκ. Τα έκανε όλα. Και το βαποράκι.Να μην ξεχάσω, χωρίς ανησυχίες υποκριτικής ή άλλης τέχνης. Ολα έγιναν εκ τύχης. Πορευόταν με ό,τι να ’ναι. Και έγινε. Οταν στις αρχές της δεκαετίας του 1980 συνόδευσε έναν φίλο του για το κάστινγκ της θρυλικής ταινίας τρόμου «Εφιάλτης στον δρόμο με τις λεύκες» του Γουές Κρέιβεν! Ο φίλος πήγε για τον ρόλο, ο Τζόνι όμως τον κέρδισε. Ηταν και είναι περσόνα. Το φέρει. Ετσι το όνομά του στη μαρκίζα. Τέλεια. Σημαντική ώθηση στην καριέρα του ως ηθοποιού ο ρόλος ενός μυστικού αστυνομικού στην τηλεοπτική σειρά «21 Jump street» από το 1987 μέχρι το 1991. Θρίαμβος!Κάπου εκεί άρχισαν οι φιλοδοξίες. Κάπου εκεί ένιωσε να υποβαθμίζεται σε προϊόν. Σε πράγμα. Επηρεασμένος από τις θετικές του εμπειρίες με τον μικρό ρόλο που είχε αναλάβει το 1986 στο «Πλατούν» του Ολιβερ Στόουν, αποφάσισε να αφοσιωθεί στον κινηματογράφο.Ο πρώτος του πρωταγωνιστικός ρόλος στην κωμωδία «Ο παίδαρος», του Τζον Γουότερς. Η πρώτη του μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία όμως ως Εντουαρντ στον «Ψαλιδοχέρη» του Τιμ Μπάρτον το 1990. Πέντε χρόνια αργότερα ξεκινάει μια δεύτερη καριέρα ως μουσικός και έτσι κυκλοφόρησε άλμπουμ με το συγκρότημά του, τους λεγόμενους «P».Στον κινηματογράφο τροπαιοφόρος και καβάλα στ’ άλογο. Στη μουσική αποτυχημένος. Δεν πειράζει.Ο σκηνοθέτης που λειτούργησε ως εφαλτήριο στην καριέρα του είναι ο ιδιόμορφος Τιμ Μπάρτον. Τρεις οι κορυφαίες στιγμές του: «Ψαλιδοχέρης», «Ο μύθος του ακέφαλου καβαλάρη» και «Sweeney Todd, ο φονικός κουρέας της Οδού Φλιτ». Κάπως έτσι ο Τζόνι, χωρίς να προσπαθεί και να ιδρώνει, σκαρφαλώνει μέχρι το ρετιρέ του πιο sexy star, του περιζήτητου σε όλες τις κοριτσοπαρέες και του καλύτερου μείγματος «ταμείων και καλλιτεχνικών αναζητήσεων». Με τέτοιες προδιαγραφές και τόσες περγαμηνές άπαντες έσπευδαν για ένα συμβόλαιο μαζί του.Ο Ρομάν Πολάνσκι με την «Ενατη πύλη». Ο Τζιμ Τζάρμους με τον «Νεκρό». Ο Εμίρ Κουστουρίτσα με το «Arizona Dream». Ο Μάικλ Μαν με τον «Δημόσιο κίνδυνο» και ο Μάικλ Νιούελ με τον «Ντόνι Μπράσκο» και συμπρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο.Τα συμβόλαια έπεφταν βροχή. Τα δολάρια επίσης. Τα πάσης φύσεως κορίτσια στο κρεβάτι του. Και τα ναρκωτικά πάντα στην παρέα του. Κάπου εκεί τρώει πόρτα από τη Σαρλίζ Θερόν επειδή με τη φόρα που είχε πάρει νόμισε ότι όλα τα ωραία θηλυκά γεννήθηκαν για πάρτη του. Το περιστατικό συνέβη στη διάρκεια των γυρισμάτων μιας ιστορίας επιστημονικής φαντασίας με τίτλο «Η γυναίκα του αστροναύτη».Ετυχε σε κάποιο από τα Φεστιβάλ των Καννών να τον γνωρίσω από κοντά, παρέα με άλλους δημοσιογράφους απ’ όλα τα γεωγραφικά σημεία της οικουμένης. Μετρίου αναστήματος. Αδύνατος. Ασταθής στις κινήσεις του και ασαφής με τις απαντήσεις του. Οπως είναι ακριβώς στο «πανί». Λυμφατικός, ανασφαλής και αμφιταλαντευόμενος.Τρεις οι επίσημες σχέσεις του. Αφθονες οι ανεπίσημες. Οπως συμβαίνει με όλους του star system. Το 1983 παντρεύεται τη μακιγιέζ Λόρι Aντερσον. Ηταν νωρίς. Οι φιλοδοξίες του ελάχιστες. Γι’ αυτό με μακιγιέζ.Επειδή ξεπόρτιζε και αλήτευε, η μακιγιέζ τον έστειλε αδιάβαστο, δύο χρόνια αργότερα, με διαζύγιο. Προηγουμένως όμως η Λόρι τον γνώρισε στον Νίκολας Κέιτζ. Αυτό ήταν. Ο Νίκολας τον προέτρεψε να γίνει ηθοποιός. Και έγινε.Η δεύτερη και καλύτερη συντροφική του εμπειρία συνέβη με την περίπτωση της Γαλλίδας Βανέσα Παραντί. Οι Γαλλίδες, απελευθερωμένες. Χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Ο Τζόνι στην αλητεία, η Βανέσα ελεύθερη και ωραία. Εξαιρετική συνύπαρξη. Χωρίς απαιτήσεις. Χωρίς στεφάνι και παπά.Από το 1998 ζούσε μαζί της και μάλιστα με δύο παιδιά. Το καλοκαίρι του 2012 και ενώ όλα είχαν σεξουαλικά αλλά και συναισθηματικά ολοκληρώσει τον κύκλο τους, ανακοινώνουν τον χωρισμό τους. Κάπου εκεί ορμάει στη σκηνή το εκρηκτικό θηλυκό με το όνομα Αμπερ Χερντ. Μερικές φορές τα καλύτερα πορεύονται με τα χειρότερα. Τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται ότι είναι.Η συνάντηση με αυτό το εκρηκτικό θηλυκό που όλοι οι αρσενικοί του Χόλιγουντ επιθυμούσαν να «τοποθετήσουν» στο κρεβάτι τους συνέβη στα γυρίσματα της ταινίας «Μεθυσμένο ημερολόγιο» (Rum Diary) το 2011.Τι έγινε; Μα το αυτονόητο. Μεθυσμένο το «ημερολόγιο», μεθυσμένος από σεξ και ο Τζόνι Ντεπ. Δύο χρόνια μετά ανακοινώνουν τον αρραβώνα τους και τέσσερα χρόνια αργότερα παντρεύονται. Λάθος κίνηση. Από την πλευρά του Τζόνι. Η Αμπερ είχε τους λόγους της.Ποιοι ήταν και είναι αυτοί; Το κορίτσι από το Οστιν του Τέξας. Κάτι σαν τσιρλίντερ. Μοναδικά της προσόντα το σώμα της, η ηδυπάθεια με την οποία ακτινοβολεί το βλέμμα της και οι πλάγιες σκέψεις της.Ολα όσα κέρδισε τα κατάφερε με την ομορφιά της. Από ταλέντο ούτε ως υποψία. Μπορεί ως πρωταγωνίστρια, όμως πάντα ως διακοσμητικό «στοιχείο». Οπως στην ταινία «Το κορίτσι από τη Δανία». Οπως στο «Aquaman». Οπως στις «Αχαλίνωτες νύχτες» (The Informers). Οπου κατάφερε το ακατόρθωτο. Να πηγαινοέρχεται από το ένα κρεβάτι του Μπίλι Μπομπ Θόρντον, στο άλλο, του λεγόμενου «αληταρά» Μίκι Ρουρκ. Ασταμάτητη η κυρία.Ο Μπίλι Μπομπ Θόρντον με πέντε γάμους και τέσσερα διαζύγια. Ανάμεσά τους και αυτό με την Αντζελίνα Τζολί. Ο Μίκι Ρουρκ δεν αφήνει ούτε θηλυκή γάτα. Τέλος πάντων.Το πιο αποκαλυπτικό από αυτό τον «πόλεμο των Ρόουζ» ανάμεσα στον Τζόνι και την Αμπερ είναι το γεγονός ότι μόλις έναν χρόνο μετά το στεφάνι αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση του χωρισμού. Και δύο χρόνια αργότερα, από δικαστήριο σε δικαστήριο και όλα τα άπλυτα στη φόρα. Ομως πίσω έχει η αχλάδα την ουρά. Η Αμπερ όχι μόνο δεν θα το βάλει κάτω, αλλά πλαγίως και υπογείως θα συνάψει συμφωνία με τον εχθρό της έναντι αποζημιώσεως δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Εδώ είσαι, εδώ είμαι.Εκανε σχέση με την Αμπερ Χερντ, συμπρωταγωνίστριά του το 2011, την οποία αρραβωνιάστηκε την παραμονή Χριστουγέννων του 2013 και παντρεύτηκαν στις 3/2/2015. Ωστόσο, έναν χρόνο αργότερα ανακοινώθηκε μέσα από δημοσιεύματα ο χωρισμός του ζευγαριού, με τη σύζυγό του να τον κατηγορεί και να απαιτεί μέρος της περιουσίας του ηθοποιού. Από το 2017 είναι σε δικαστικές διαμάχες μεταξύ τους.Πού καταλήγουν όλα αυτά; Στο «τέρας». Αυτός και ο επίλογος. Μέχρι στιγμής. Οταν ο δικηγόρος της Χερντ ανέφερε συχνά τη λέξη «το τέρας». Ενας όρος που ο Ντεπ χρησιμοποιούσε στα γραπτά κείμενα!Πώς προέκυψε αυτό; Από τη σκοτεινή του πλευρά. AFP / Visualhellas.gr, Splashnews / Ideal Image