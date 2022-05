Κλείσιμο





Η δίκη του Τζόνι Ντεπ εναντίον τηςμονοπωλεί τις τελευταίες εβδομάδες το ενδιαφέρον των ΜΜΕ και όχι μόνο. Καφετέρια στις Ηνωμένες Πολιτείες σκέφτηκε έναν πρωτότυπο τρόπο για να βγάλει τον νικητή στην πολύκροτη δίκη. Τοποθέτησαν βάζα με φιλοδωρήματακαιπάνω στον πάγκο των παραγγελιών. Ο κόσμος ρίχνει μέσα χρήματα για το ποιον πιστεύει για νικητή.Ο Τζόνι φαίνεται πως έχει το προβάδισμα. Μας είπαν ότι τα βάζα με τα φιλοδωρήματα Jonny vs. Amber είναι τοποθετημένα από την αρχή της εβδομάδας ... και ο Johnny φαίνεται να βγαίνει πρώτος σε φιλοδωρήματα στο τέλος κάθε ημέρας.Την ίδια ώρα η ιστοσελίδαδιεξάγει δικό της γκάλοπ με τίτλο «You Be the Judge» και τα αποτελέσματα βγάζουν νικητή τον ηθοποιό και μάλιστα με μεγάλη διαφορά.Όπως είναι γνωστό το άλλοτε παντρεμένο ζευγάρι βρίσκεται στη μέση μιας εκρηκτικής δικαστικής αναμέτρησης.Ο Ντεπ μηνύει την Αμπερ και της ζητάει 50 εκατομμύρια δολάρια, ισχυριζόμενος ότι είπε ψέματα όταν τον κατηγόρησε ότι την κακοποίησε σωματικά. Εκείνη από την πλευρά της ζητάει 100 εκατομμύρια δολάρια για συκοφαντική δυσφήμιση, ισχυριζόμενη ότι συντόνισε μια εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον της.