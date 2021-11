Αμερική, η χώρα των ευκαιριών: Ένας 97χρονος και μία μαύρη με... οπλοπολυβόλα εξελέγησαν σε Νιου Τζέρσεϊ και Βιρτζίνια

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η δυναμική επάνοδος των Ρεπουμπλικανών και η πανωλεθρία των Δημοκρατικών σε μία πολιτεία-κλειδί, όπως η Βιρτζίνια, ήταν τα βασικά ζητήματα που απασχόλησαν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, μετά τις τοπικές εκλογές στην Αμερική την προηγούμενη Τρίτη. Διαβάζοντας το «who is who» των νικητών βρίσκουμε δύο πρόσωπα που «κλέβουν την παράσταση» με τη νίκη τους να είναι ενδεχομένως περισσότερο αξιοσημείωτη από το γενικότερο πολιτικό συμπέρασμα των εκλογών...δήμαρχος στις ΗΠΑ Βίτο Περίλο, 97 ετών,για τη δεύτερη τετραετή θητεία του ως(πόλη του New Jersey) την περασμένη Τρίτη. «Μου λένε ότι είμαι ο γηραιότερος δήμαρχος στη χώρα», δήλωσε ο Περίλλο στο NJ Advance Media μετά τη νίκη του. «Αισθάνομαι πολύ καλά και νομίζω ότι όλοι στο δήμο αισθάνονται καλά επίσης. Ήταν όλοι χαρούμενοι για μένα σήμερα το πρωί».Ο συνταξιούχος υπεύθυνος αγορών για τον αμερικανικό στρατό και προπάππους έξι παιδιών κέρδισε τρεις αντίπαλους υποψήφιους δημάρχους με, ή το 38% των 5.826 συνολικών ψήφων. Ο δήμαρχος είπε ότι-σε αντίθεση με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης- οι αντίπαλοί του δεν έκαναν θέμα την ηλικία του. Θα ορκιστεί την 1η Ιανουαρίου και δηλώνει ότι σκοπεύει να συνεχίσει τις προσπάθειές του να διατηρήσει χαμηλούς φόρους και να αυξήσει τα πάρκα και τα προγράμματα αναψυχής.Το πού κατατάσσεται ο Περίλο σε ηλικία μεταξύ των προηγούμενων και των σημερινών δημάρχων στο Νιου Τζέρσεϊ και στις Ηνωμένες Πολιτείες γενικότερα είναι δύσκολο να ειπωθεί με βεβαιότητα, αν και είναι αναμφισβήτητα πολύ ψηλά στην κλίμακα. Πάντως, ο Περίλοπου έχει υπηρετήσει ποτέ ως δήμαρχος σε πόλη των ΗΠΑ — τουλάχιστον όχι ακόμη. Αυτός ο τίτλος αποδίδεται στον Δήμαρχοτου Μπούνβιλ του Κεντάκι, ο οποίος πέθανε ως εν ενεργεία δήμαρχος σε ηλικία 99 ετών στις 3 Αυγούστου 2019, λιγότερο από τρεις μήνες πριν από τα 100ά του γενέθλια.Ο Περίλο πρόκειται να γίνει 100 ετών στις, στο τρίτο έτος της νέας του θητείας.«Αισθάνομαι πολύ καλά», ανέφερε για την υγεία του. «Μετά το τελευταίο μου check up, πριν από δύο μήνες, χάρηκα όταν ο οικογενειακός γιατρός μού είπε πως δεν χρειάζεται να με δει για τα επόμενα δύο χρόνια».Ο Περίλο είπε ότιτου με βάση την ενθάρρυνση που είχε λάβει από τους κατοίκους ενώ συγκέντρωνε υπογραφές για την επανεκλογή του στις αρχές του έτους. Είχε επίσης κερδίσει επαίνους από τους ψηφοφόρους για τις φορολογικές του περικοπές και τα έργα στο Δήμο, που προώθησε. Ο δημοτικός συντελεστής φόρου περιουσίας μειώθηκε συνολικά κατά 3,8 σεντ ανά 100 δολάρια εκτιμώμενης αξίας από τη στιγμή που ο Περίλλο ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του 2018 έως την περασμένη άνοιξη, που αντιστοιχεί σε ετήσια εξοικονόμηση 190 δολαρίων το χρόνο για τον ιδιοκτήτη ενός σπιτιού.Οι δημοτικές εκλογές στο Tinton Falls, έναν δήμο περίπου 18.000 κατοίκων, είναι επίσημα ακομμάτιστες — δηλαδή, δεν υπάρχουν προκριματικές εκλογές και οι υποψήφιοι δεν συμμετέχουν ως Ρεπουμπλικάνοι, Δημοκρατικοί ή μέλη οποιουδήποτε άλλου κόμματος.Γεννημένος στο Μπρονξ, ο Περίλο μετακόμισε στην κομητεία Monmouth μετά το γυμνάσιο και ξεκίνησε να εργάζεται- ως πολίτης- στοστα ηλεκτρονικά στο Fort Monmouth κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου. Υπηρέτησε σε ένα στρατιωτικό πλοίο στον Νότιο Ειρηνικό και μετά τη θητεία του επέστρεψε στη δουλειά του στο Fort Monmouth , παντρεύτηκε και έκανε οικογένεια. Ενώ εργαζόταν στο παροπλισμένο πλέον φρούριο, πήρε πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού από το σημερινό Πανεπιστήμιο του Monmouth και στη συνέχεια MBA από τον Fairleigh Dickenson. Η επί 64 χρόνια σύζυγός του, Μέιμι, πέθανε το 2013, σε ηλικία 89 ετών. Απέκτησαν δύο κόρες και ο ΠερίλοΣυνταξιοδοτήθηκε από το Υπουργείο Άμυνας το 1980 μετά από 38 χρόνια στο Fort Monmouth, όπου η δουλειά του αφορούσε συμβάσεις εξοπλισμού επικοινωνιών. Αφιέρωσε χρόνο στην οικογένειά του, έπαιζε γκολφ και διάβασε ιστορία. Παρακολούθησε επίσης στενά τους τοπικούς φόρους ιδιοκτησίας, κάτι που τελικά τον ώθησε να μπει στην πολιτική ως υποψήφιος δήμαρχος και κέρδισε την πρώτη του εκλογή σε ηλικία 93 ετών, πριν από τέσσερα χρόνια. «Είναι τόσο παράξενο», είπε για το πέρασμα του χρόνου. «Δεν το σκέφτεσαι καν, και το επόμενο πράγμα που ξέρεις είναι ότι είσαι 97 ετών».Αν και ο Περίλλο σκοπεύει ολοκληρώσει τη δεύτερη θητεία του και να γίνειστη διάρκεια της θητείας του, είπε στο NJ Advance Media ότι δεν θα επιδιώξει τρίτη θητεία μετά από αυτό. «Ω, όχι,αρκετά», είπε γελώντας. «Πρέπει να έχω λίγο χρόνο και για τον εαυτό μου…».που εξελέγη αντικυβερνήτης της Βιρτζίνια στην, φανατική υπέρμαχος της οπλοκατοχής -πόζαρε μάλιστα με οπλοπολυβόλα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής της εκστρατείας- και πρώην πεζοναύτης επέκρινε τους Δημοκρατικούς ότι δεν ακούν τους μαύρους ψηφοφόρους και τους θεωρούν δεδομένους.Η Γουάινσομ Σίαρς,και μητέρα 3 παιδιών (η μια της κόρη σκοτώθηκε μαζί με τις δύο μικρές εγγονές της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα πριν λίγα χρόνια) γεννήθηκε στο Κίνγκστον της Τζαμάικα και έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ήταν έξι ετών. Ο πατέρας της έφτασε στις ΗΠΑ μετου και έκανε όποια δουλειά μπορούσε να βρει, ενώ σπούδαζε παράλληλα. Η Σίαρς μεγάλωσε στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης. Υπηρέτησε ως ηλεκτρολόγος στους Πεζοναύτες, σπούδασε στο Tidewater Community College, πήρε πτυχίο στα Αγγλικά και τα Οικονομικά από το Old Dominion University και master στην οργανωτική ηγεσία από το Πανεπιστήμιο Regent στη Βιρτζίνια Μπιτς της Βιρτζίνια. Πριν μπει στην πολιτική στην Βιρτζίνια το 2001 διηύθυνε έναΤην περασμένη Τετάρτη, την επομένη της ιστορικής εκλογής της, η Σίαρς είπε στο Fox News ότιεφησυχάζουν σε σχέση με τους μαύρους ψηφοφόρους. «Οι Δημοκρατικοί πραγματικά δεν έχουν τις λύσεις. Και έτσι, όταν κοιτάξεις τις πόλεις, τις κομητείες και τις πολιτείες που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς, παντού είναι άσχημα. Οι γειτονιές είναι οι χειρότερες, τα σχολεία είναι τα χειρότερα όλων. Όλα στον πάτο! Οι Δημοκρατικοί ήρθαν σε πολιτείες που ευημερούσαν υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών και τις καταστρέφουν».Η Σίαρς μίλησε αφότου η Virginia εξέλεξε τον Γκλεν Γιανγκιν ως κυβερνήτη - τον πρώτο Ρεπουμπλικάνο που κέρδισε το αξίωμα από το 2009. Για την συντριβή των Δημοκρατικών στην πολιτεία, είπε πως αυτό οφείλεται στο ότι θεωρούν δεδομένη την ψήφο των Αφροαμερικανών. «Όταν κοιτάς το πιστοποιητικό γέννησης ενός μαύρου παιδιού, λέει ότι πρέπει να ψηφίζεις Δημοκρατικό κάθε φορά, συνέχεια;» ρώτησε. «Αλλιώς δεν είσαι μαύρος; Και για το λευκό παιδί, λέει ότι μπορείς να ψηφίζεις με όποιον τρόπο θέλεις, όποια επιλογή θέλεις,εφ’ όρου ζωής ;Ποιος έφτιαξε αυτούς τους κανόνες για εμάς;». Η Σίαρς είπε ότι το νόημα των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν η«Αυτή είναι η Αμερική, αυτή είναι η ελευθερία. Ποιος σας όρισε υπεύθυνους για όλους εμάς ως μαύρους, ώστε να μας ποδηγετείτε;» έθεσε το ρητορικό ερώτημα προς τους Δημοκρατικούς. Η Σπίαρς πρόσθεσε ότι ο Ρίτσαρντ Νίξον ήταν από τους πρώτους που υπερασπίστηκαν τις, επισημαίνοντας ότι τότε η ενότητα του έθνους ήταν πάνω από τα μικροκομματικά συμφέροντα, και κατέληξε λέγοντας: «Χρειαζόμαστε κάποιον που έχει λογικές ιδέες, λογικές λύσεις, γιατί το μήνυμα είναι σημαντικό, αλλά ο αγγελιοφόρος είναι εξίσου σημαντικός και αυτό που θέλω να πω στους μαύρους, στους Ασιάτες,στους Λατίνους και σε όλες γενικότερα τις μεινότητες,είναι να μην επιτρέψετε στα πολιτικά κόμματα να μας διχάσουν. Μην επιτρέπετε στα πολιτικά κόμματα να εργαλειοποιούν τα διαχρονικά προβλήματά σας, για να σας αναγκάσουν να τα δείτε ως σωτήρες, ώστε να μπορέσουν να πέσουν πάνω σας και να πιστέψουν ότι σας σώζουν, ενώ το μόνο που κάνουν είναι να φέρνουν τη μια φυλή ενάντια στην άλλη».