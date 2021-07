Στο χάος των πλημμυρών η δυτική Ευρώπη: Πάνω από 120 συνολικά οι νεκροί - Νύχτα αγωνίας για χιλιάδες αγνοούμενους

This drone footage shows the extent of damage caused by record rainfall in areas of Belgium and Germany. The torrential rain has caused river banks to burst and flood entire neighborhoods of certain cities. At least 42 people have died in Germany and dozens are still missing. pic.twitter.com/PXu8Xee1ay — NowThis (@nowthisnews) July 16, 2021

More than 60 people have died and dozens have been reported missing as severe flash flooding in Belgium and Germany turned streams and streets into raging torrents. https://t.co/Go0HgPeIAe pic.twitter.com/uSfvS1Agxs — ABC News (@ABC) July 15, 2021

VIDEO: Heavy damage after fatal floods in Germany.



Massive flooding in western Germany has left dozens of people dead and caused significant damage pic.twitter.com/D7JVPbZUPm — AFP News Agency (@AFP) July 16, 2021

NEW 🚨 About 60 dead, dozens missing, thousands out of power after devastating floods in Germany



pic.twitter.com/Th0grxZ2Aj — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 15, 2021





Σε μιαβρίσκεται εγκλωβισμένη η, που αντιμετωπίζει τις πιο φονικές πλημμύρες των τελευταίων ετών. Από τη μια στιγμή στην άλληκάτω από τα νερά, άλλοι είδαν περιουσίες ετών να ξεριζώνονται, ενώ την ίδια στιγμή δίνεται τιτάνια μάχη για τονΗ αύξηση στον απολογισμό των νεκρών δημιουργεί ανείπωτη θλίψη: ξεπέρασαν τουςΟι καταστροφικές πλημμύρες, που προκλήθηκαν από τις κατακλισμιαίες βροχοπτώσεις, είχαν ως αποτέλεσμα να ανέβει ο αριθμός θανάτων, συνολικά, σε Γερμανία και Βέλγιο.Τρόμο προκαλεί το γεγονός ότι οι αγνοούμενοι ανέρχονται σεΣυγκλονισμένη δηλώνει η καγκελάριος Μέρκελ, ενώ ο πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, δεσμεύτηκε για παροχή βοήθειας στους πληγέντες από τη φονική κακοκαιρία.Απηύθηνε, μάλιστα, έκκληση για αλληλεγγύη προς όλους όσοι έχασαν περιουσίες.Με σφοδρότητα χτυπήθηκε από τις καταιγίδες το κρατίδιο της, με τον αριθμό των νεκρών να φτάνει στους, ενώ την ίδια στιγμή οι θάνατοι στηφτάνουν τουςΠερίπου 1.300 άνθρωποι αγνοούνται καθώς δεν έχουν δώσει, τις τελευταίες ώρες, σημεία ζωής.Στο, που επίσης μετρά τις πληγές του, ο αριθμός νεκρών ανέβηκε στους, τη στιγμή που άλλοι 20 αγνοούνται.Οι περισσότεροι νεκροί εντοπίστηκαν στη Λιέγη, πόλη 200.000 κατοίκων, ενώ σε πολλές περιοχές έχει δοθεί εντολή, με χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.Χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και στηκαθώς τα νερά από τις πλημμύρες έσπασαν ένα ανάχωμα και κατέκλυσαν πόλεις.Ο πρωθυπουργόςκήρυξε σε κατάσταση εθνικής καταστροφής την επαρχία του Λίμπουργκ, στα σύνορα με τη Γερμανία και το Βέλγιο. Οι αρχές ετοιμάζονται να εκκενώσουν μεγάλο μέρος της πόλης Φένλο σήμερα το απόγευμα ενώ κάλεσαν και τους κατοίκους της μικρότερης κοινότητας Μέερσεν να είναι έτοιμοι να φύγουν.