Γιατί το να λες «όχι» σε κάνει πιο ελκυστικό - Η εξήγηση των ψυχολόγων

σήμερα

Έρευνες σχετικά με τις προσδοκίες στις ρομαντικές σχέσεις δείχνουν ότι η σταθερότητα, η φροντίδα και η διαχείριση συγκρούσεων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα καθαρά, συνεπή μηνύματα που ανταλλάσσουν οι σύντροφοι.: η φροντίδα γίνεται ασταθής, η σύγκρουση θολή και οι χειρονομίες αγάπης δυσκολότερο να πιστευτούν.