Επανεκκίνηση για το Παρατηρητήριο Μαιευτικής Βίας Ελλάδος για την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών
Το OVOHELLAS επανέρχεται δυναμικά για την προστασία των εγκύων και των λεχωίδων από πρακτικές χωρίς συναίνεση και σεβασμό
Το Παρατηρητήριο Μαιευτικής Βίας Ελλάδος (OVOHELLAS), μέλος της διεθνούς ομοσπονδίας InterOvo και το 9ο αδερφό παρατηρητήριο παγκοσμίως, ανακοινώνει την επίσημη επανεκκίνησή του με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών κατά την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τη λοχεία και τη γυναικολογική εξέταση.
Η μαιευτική βία ορίζεται ως κάθε μορφή ιατρικής παρέμβασης χωρίς ενημέρωση ή συναίνεση, λεκτική ή ψυχολογική κακομεταχείριση, απαγόρευση συνοδού, άρνηση αναλγησίας ή υπερβολική ιατρικοποίηση της διαδικασίας του τοκετού. Το OVOHELLAS δραστηριοποιείται από το 2017 και συλλέγει, τεκμηριώνει και υποστηρίζει περιστατικά μαιευτικής βίας, υποστηρίζοντας τα δικαιώματα των γυναικών στην αυτονομία και αξιοπρέπεια.
Η πρόεδρος του Παρατηρητηρίου δήλωσε: «Η επανεκκίνηση του Παρατηρητηρίου σηματοδοτεί μια νέα αρχή στη διεκδίκηση μιας γέννας με σεβασμό, ενημέρωση και φροντίδα. Η μαιευτική βία αποτελεί μορφή έμφυλης βίας. Εργαζόμαστε για αλλαγές που θα διασφαλίσουν την αξιοπρέπεια όλων των γυναικών, στηρίζοντας και τους επαγγελματίες υγείας που προσφέρουν με σεβασμό και φροντίδα».
Η Αντιπρόεδρος επισήμανε: «Η μακροχρόνια κουλτούρα του ιατροκεντρικού μοντέλου καθιστά συχνά τη γυναίκα παθητικό δέκτη των υπηρεσιών φροντίδας».
Το Παρατηρητήριο καλεί πολίτες και επαγγελματίες υγείας να γίνουν μέλη και να συμβάλουν ενεργά στην προώθηση μιας θετικής εμπειρίας και την καταγραφή περιστατικών μαιευτικής βίας.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους: Κωνσταντίνα Νούσια, Ουρανία Νικολοπούλου, Σπυριδούλα Νεοφύτου, Χριστιάννα Βεντίκου, Γεώργιο Χρούσο, Νικόλαο Μανιό, Χριστίνα Γιαρμάκου.
