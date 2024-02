Γιατί ο εγκέφαλός μας δεν θέλει να κάνουμε γυμναστική - Πώς να ασκηθούμε ακόμα και όταν δεν θέλουμε

Κλείσιμο

Το να ξεκινήσουμε να παραθέτουμε τα οφέλη της άσκησης είναι κάπως περιττό, μιας και ο θετικός της αντίκτυπος στην σωματική και ψυχική υγεία μας, είναι πλέον ευρέως γνωστός και επιστημονικά αποδεδειγμένος. Ακόμα και λίγα λεπτά άσκησης την εβδομάδα, είναι ικανά να μειώσουν τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων και πρόωρου θανάτου, υποστηρίζοντας το μυϊκό, κυκλοφορικό και νευρικό μας σύστημα. Όλα καλά μέχρι εδώ. Τι γίνεται όμως όταν είμαστε πολύ κουρασμένοι, πολύ αγχωμένοι, πολύ πιεσμένοι ή απλά δεν θέλουμε να ασκηθούμε;Αν περιπλανιούνται στο μυαλό σας όλα τα παραπάνω ερωτήματα, δεν χρειάζεται να αισθάνεστε άσχημα, αφού δεν είστε οι μόνοι. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την κοινή έκθεση του(ΠΟΥ) και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τα δεδομένα για τον αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα στην ΕΕ το 2022, η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που αποφεύγουν την σωματική δραστηριότητα. Αν και την πρώτη θέση την καταλαμβάνει η Πορτογαλία, οι Έλληνες ακολουθούν το παράδειγμα των Πορτογάλων, με το 68% του πληθυσμού μας να δηλώνουν ότι δεν αθλούνται ποτέ και το 9% να το κάνουν σπανίως.Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που μας αποτρέπουν από την, σύμφωνα με τα ευρήματα της ίδιας έρευνας, είναι η έλλειψη χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, το 41% δήλωσε ότι δεν συμμετείχε σε αθλήματα πιο τακτικά λόγω έλλειψης χρόνου, ενώ το 25% δήλωσε ότι δεν έχει κίνητρο ή δεν ενδιαφέρεται. Πέρα από την έρευνα ωστόσο, υπάρχουν πολλοί ακόμα λόγοι που μας αποτρέπουν από το να ενδώσουμε στην καθημερινή γυμναστική.Είναι για παράδειγμα οι φυσικοί περιορισμοί και τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα υγείας, οι υποδομές της πόλης που ζούμε - έλλειψη ποδηλατόδρομων και χώρων για τρέξιμο και αθλήματα - και οι οικονομικές δυσκολίες - για κάποιους είναι εξαιρετικά δύσκολο να πληρώνουν μια μηνιαία συνδρομή σε ένα γυμναστήριο ή σε μαθήματα personal.Ακόμα όμως και όταν όλα τα προαναφερθέντα δεν μας επηρεάζουν, υπάρχει ακόμα ένας παράγοντας που φαίνεται να μας δυσκολεύει να ξεκινήσουμε επιτέλους αυτά τα μαθήματα γιόγκα που θέλαμε, ή να πάμε στο γυμναστήριο που έχουμε γραφτεί σχεδόν 3 μήνες τώρα και δεν ξέρουμε καν πώς μοιάζει. Αυτός είναι ομας, ο οποίος δεν χαίρεται ιδιαίτερα όταν γυμναζόμαστε. Ο λόγος είναι καθαρά βιολογικός και εντοπίζεται στην εξέλιξη του είδους μας.Στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης πιο συγκεκριμένα, οι άνθρωποι έπρεπε να είναι σωματικά δραστήριοι για να επιτελούν τις βασικές λειτουργίες της ζωής, όπως η εύρεση ή η καλλιέργεια τροφής. Έτσι εξελιχθήκαμε ώστε να αντέχουμε ένα υψηλό επίπεδο δραστηριότητας, αλλά και να προτιμούμε τηνόταν είναι δυνατόν, για να εξοικονομήσουμε ενέργεια, σύμφωνα με τον Daniel Lieberman, εξελικτικό βιολόγο του ανθρώπου και συγγραφέα του βιβλίου Exercised: Why Something We Never Evolved to Do is Healthy and Rewarding, ο οποίος μίλησε στο περιοδικό Time.