Από τοή όχι; Ιδού η απορία. Στην πραγματικότητα, το να ξεκινήσει κανείςέχει αρχίσει και γίνεται ο βασικός πυρήνας μιας μεγάλης αντιπαράθεσης μεταξύ εργαζομένων και αφεντικών. Οι τελευταίοι προσπαθούν να εξασφαλίσουν την παρουσία των εργαζομένων τους στο γραφείο τις Δευτέρες, καθώς θεωρούν ότι είναι ένας τρόπος να αυξήσουν την παραγωγικότητα της επιχείρησής τους.Κάπου εκεί έχει ξεπηδήσει και το Bare Minimum Mondays, η νέα τάση που υιοθετούν όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι, οι οποίοι δουλεύουν ελάχιστα τις Δευτέρες και έρχεται σε πλήρη αντιπαράθεση με πληθώρα εργοδοτών που ζητούν την μέγιστη απόδοση εργασίας δια ζώσης την συγκεκριμένη ημέρα.Αν και πολλοί μπορεί να εργάζονται ακόμα και το Σαββατοκύριακο, όταν πρόκειται για την αποτελεσματικότερη εργασία, η Δευτέρα είναι η πιο παραγωγική ημέρα, σύμφωνα με μελέτη της Redbooth. Ο πάροχος λογισμικού για συλλογή δεδομένων διαπίστωσε ότι το υψηλότερο ποσοστό εργασιών ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (20,4%), σε σύγκριση με την Παρασκευή, όταν ολοκληρώνεται μόνο το 16,7% των εργασιών. Η Τρίτη βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με ποσοστό 20,2% των εργασιών.Πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι Δευτέρες είναι ιδανικές για εργασία, επειδή μοιάζουν με μια νέα αρχή, μετά από το Σαββατοκύριακο που είχε κανείς την ευκαιρία να κάνει ένα διάλειμμα, να χαλαρώσει και να ανασυνταχθεί. Η εστίασή μας είναι συχνά στο υψηλότερο σημείο της στην αρχή της εργάσιμης εβδομάδας, αναφέρει ο Scott Amyx, συγγραφέας του Strive: How Doing the Things Most Uncomfortable Leads to Success. Τη Δευτέρα, έχει κανείς μια πλεονεκτική θέση, εξετάζοντας τις προτεραιότητές του για την εβδομάδα και στη συνέχεια εφαρμόζοντας κατάλληλα το επίπεδο συγκέντρωσής του, προσθέτει ο ίδιος.Η αλήθεια είναι ότι μετά την έναρξη της εβδομάδας, ο όγκος της εργασίας που γίνεται φαίνεται να συρρικνώνεται. Μόνο το 14% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η περισσότερη δουλειά ολοκληρώνεται την Τετάρτη, ενώ η Πέμπτη και η Παρασκευή ισοβαθμούν ως οι λιγότερο παραγωγικές ημέρες, σύμφωνα με έρευνα της BND, οικονομικής εταιρείας. Τα πλεονεκτήματα της Δευτέρας, ωστόσο, έγκεινται σε πολλούς παράγοντες.Οι Δευτέρες μπορούν αν αποτελέσουν μια μεγάλη πηγή κινήτρων. Είναι η ιδανική ημέρα για να θέσετε κίνητρα, τα οποία θα σκέφτεστε για την υπόλοιπη εβδομάδα. Μπορεί επίσης να αποτελέσει μια εξαιρετική ημέρα για συνεργασία, με το να επικοινωνήσετε με τα μέλη της ομάδας και τους συναδέλφους σας και να σχεδιάσετε εργασίες. Επίσης οι Δευτέρες είναι μια ιδανική ημέρα για δικτύωση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με πιθανούς πελάτες και συνεργάτες και να κανονίσετε συναντήσεις για την εβδομάδα. Γενικότερα η έναρξη της εβδομάδας με θετική διάθεση δίνει τον τόνο για την υπόλοιπη εβδομάδα. Μια θετική στάση τη Δευτέρα μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και την παραγωγικότητά σας καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Όλοι οι παραπάνω λόγοι οδηγούν τους εργοδότες στο να επιμένουν όλο και περισσότερο στην επιστροφή στο γραφείο τις Δευτέρες. Τι πιστεύει όμως για αυτό η άλλη πλευρά;«Δευτέρες ελάχιστης προσπάθειας» είναι μια τάση που αρχίζει να κερδίζει έδαφος στο χώρο εργασίας, όπου οι εργαζόμενοι κάνουν τη λιγότερη δυνατή δουλειά για να αποφύγουν την εξουθένωση τις υπόλοιπες εργάσιμες ημέρες. Παραδείγματα αυτών των πρακτικών περιλαμβάνουν τη συμμετοχή μόνο σε σημαντικές συναντήσεις, την έναρξη της Δευτέρας με μια ρουτίνα αυτοφροντίδας και το διάλειμμα από τον έλεγχο των emails. Οι «ελάχιστες Δευτέρες» αποτελούν ουσιαστικά έναν πρακτικό τρόπο διαχείρισης ζητημάτων, όπως το άγχος, η κατάθλιψη, ή η εργασιακή μονοτονία.Η τάση αυτή, έγινε viral αφότου μια ψηφιακή δημιουργός, η Marisa Jo Mayes, εξήγησε πώς κάνει το ελάχιστο δυνατό τις Δευτέρες σε ένα από τα βίντεό της στο TikTok. Η Mayes δήλωσε ότι συνήθιζε να αισθάνεται αγχωμένη κάθε Κυριακή και τρομοκρατημένη τις Δευτέρες, εξαιτίας της μεγάλης λίστας εργασιών της. Πολλοί TikTokers που ακολούθησαν αυτή την τάση ισχυρίστηκαν ότι οι «ελάχιστες Δευτέρες» βοήθησαν στην ελαχιστοποίηση της επαγγελματικής εξουθένωσης και στη μείωση του άγχους.Ωστόσο, στην πραγματικότητα το Bare Minimum Monday δεν είναι ρεαλιστικό για όλους. Αρκετοί πιστεύουν ότι αυτή η πρακτική αντικατοπτρίζει απλώς την τεμπελιά της γενιάς Z και ότι οι συμμετέχοντες έχουν έλλειψη κινήτρων και εργασιακής ηθικής. Η αλήθεια βρίσκεται μάλλον στη μέση.Τόσο οι εργασιακές συνθήκες, όσο και οι τρόποι παραγωγικότητας διαφέρουν σημαντικά για πολλούς ανθρώπους. Φαίνεται ότι ούτε το Bare Minimum Monday, αλλά ούτε οι αναγκαστικές Δευτέρες στο γραφείο, αποτελούν μια καθολική λύση που θα «σώσει» την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Ίσως η καλύτερη πρακτική να κρύβεται κάπου ανάμεσα στην εξατομίκευση του εργασιακού προγράμματος, ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε εργαζομένου και των ρεαλιστικών προσδοκιών της εκάστοτε επιχείρησης. Μέχρι τότε αν απλά μπορείτε να αποφύγετε τις Δευτέρες στη δουλειά γιατί νιώθετε λιγότερο παραγωγικοί, απλά πείτε το. Η επικοινωνία είναι ίσως η καλύτερη πρακτική.