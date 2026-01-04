Κόνιτσα, ο τόπος των πέτρινων γεφυριών

Φέρνοντας στο μυαλό την περιοχή της Κόνιτσας, οι εικόνες που κυριαρχούν είναι εκείνες του εντυπωσιακού φυσικού περιβάλλοντος, αφού δεσπόζουν οι επιβλητικές βουνοκορφές της Πίνδου και τα άλλοτε ορμητικά, άλλοτε ήρεμα νερά του Αώου, σχηματίζοντας θεαματικές χαράδρες ανάμεσά τους. Δικαίως ο τόπος αυτός χαρακτηρίζεται παράδεισος για φυσιολάτρες, αγαπημένος προορισμός όσων ασχολούνται με extreme sports, αλλά και πατρίδα των φημισμένων Ηπειρωτών μαστόρων.





Το αποδεικνύουν και τα πανέμορφα Μαστοροχώρια, άλλωστε. Με τη μοναδική αρχιτεκτονική τους ταυτότητα, εξ ολοκλήρου φτιαγμένα από πέτρα, αλλά και με τα θαυμαστά, λαξευμένα πέτρινα γεφύρια, που στέκουν αγέρωχα στο πέρασμα του χρόνου. Αποδίδοντας, έτσι, έναν ακόμη τίτλο στη γραφική Κόνιτσα: αυτόν του «τόπου των πέτρινων γεφυριών».





