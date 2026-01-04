ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Κόνιτσα, ο τόπος των πέτρινων γεφυριών
ΑΡΧΙΚΗ

Κόνιτσα, ο τόπος των πέτρινων γεφυριών

Διασχίζοντας τον Αώο και τους παραπόταμούς του, μέσω των φημισμένων, πετρόχτιστων κατασκευών, που αντανακλούν τη λαϊκή αρχιτεκτονική της Ηπείρου,

Κόνιτσα, ο τόπος των πέτρινων γεφυριών
Φέρνοντας στο μυαλό την περιοχή της Κόνιτσας, οι εικόνες που κυριαρχούν είναι εκείνες του εντυπωσιακού φυσικού περιβάλλοντος, αφού δεσπόζουν οι επιβλητικές βουνοκορφές της Πίνδου και τα άλλοτε ορμητικά, άλλοτε ήρεμα νερά του Αώου, σχηματίζοντας θεαματικές χαράδρες ανάμεσά τους. Δικαίως ο τόπος αυτός χαρακτηρίζεται παράδεισος για φυσιολάτρες, αγαπημένος προορισμός όσων ασχολούνται με extreme sports, αλλά και πατρίδα των φημισμένων Ηπειρωτών μαστόρων.

 
Το αποδεικνύουν και τα πανέμορφα Μαστοροχώρια, άλλωστε. Με τη μοναδική αρχιτεκτονική τους ταυτότητα, εξ ολοκλήρου φτιαγμένα από πέτρα, αλλά και με τα θαυμαστά, λαξευμένα πέτρινα γεφύρια, που στέκουν αγέρωχα στο πέρασμα του χρόνου. Αποδίδοντας, έτσι, έναν ακόμη τίτλο στη γραφική Κόνιτσα: αυτόν του «τόπου των πέτρινων γεφυριών».


Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης