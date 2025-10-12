Siurana, Rupit, Frías: Ταξίδι σε 3 χωριά της Ισπανίας με κινηματογραφική ομορφιά

Τα χωριά Siurana, Rupit και Faixà είναι γεμάτα μεσαιωνικά, γραφικά και γοητευτικά στενά, και συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο όμορφα χωριά της Ισπανίας.

Siurana





Το χωριό Siurana βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Ισπανίας, στην περιφέρεια της Καταλονίας, σκαρφαλωμένο πάνω σε έναν ψηλό, απόκρημνο βράχο στα βουνά Prades, περίπου δυόμισι ώρες οδικώς από τη Βαρκελώνη. Πρόκειται για ένα μικρό, πετρόχτιστο μεσαιωνικό χωριό που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από παραμύθι.

