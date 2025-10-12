Siurana, Rupit, Frías: Ταξίδι σε 3 χωριά της Ισπανίας με κινηματογραφική ομορφιά
Siurana, Rupit, Frías: Ταξίδι σε 3 χωριά της Ισπανίας με κινηματογραφική ομορφιά
Ένας συνδυασμός ιστορικής κληρονομιάς και χαρακτηριστικής αρχιτεκτονικής
Τα χωριά Siurana, Rupit και Faixà είναι γεμάτα μεσαιωνικά, γραφικά και γοητευτικά στενά, και συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο όμορφα χωριά της Ισπανίας.
Siurana
Το χωριό Siurana βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Ισπανίας, στην περιφέρεια της Καταλονίας, σκαρφαλωμένο πάνω σε έναν ψηλό, απόκρημνο βράχο στα βουνά Prades, περίπου δυόμισι ώρες οδικώς από τη Βαρκελώνη. Πρόκειται για ένα μικρό, πετρόχτιστο μεσαιωνικό χωριό που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από παραμύθι.
Για να φτάσετε, θα οδηγήσετε μέσα από ένα εντυπωσιακό τοπίο, ενώ, αν θέλετε να ζήσετε μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, μπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας στη βάση του βράχου και να περπατήσετε το φιδογυριστό, ανηφορικό μονοπάτι που οδηγεί στο χωριό μέσα από την καταλανική φύση.
