Ο ήλιος ξυπνά: Οι ονειρεμένες αθηναϊκές ανατολές

Λιγότερο δημοφιλείς από τα ηλιοβασιλέματα, οι ανατολές του ήλιου σε ορισμένα σημεία της χώρας μοιάζουν με ψυχεδελικό όνειρο ή πίνακα ζωγραφικής. Το φως της μέρας τη στιγμή που έρχεται είναι το μήνυμα της φύσης ότι συνεχώς όλα ξεκινούν από την αρχή.

Στα νεανικά ξενύχτια, στα περίφημα σερί, θυμάμαι να περιμένω λίγο ακόμη πριν κοιμηθώ (τι τέσσερις και μισή, τι πεντέμισι, τι έξι, έλεγα) για να δω την ανατολή πάνω από την πόλη. Έχω δει τον ουρανό να αλλάζει χρώματα από διάφορα σημεία: από τη Βαρβάκειο, από τον λόφο του Στρέφη, από την καρδιά της πλατείας Συντάγματος. Δεν είμαι φίλη της θέας από ψηλά. Μου αρέσουν τα πράγματα στο ύψος των ματιών μου. Άλλωστε, οι ανατολές και τα ηλιοβασιλέματα κάνουν τη δουλειά τους εκεί πάνω, βάφουν τα πάντα γύρω τους μαγικά και ίσως να μη χρειάζεται πάντοτε να βλέπουμε τον ίδιο τον ήλιο να ξυπνά ή να κοιμάται. Λίγο μυστήριο, κάπως έτσι. Από την άλλη, τις φορές που έχουμε καμαρώσει τον ήλιο κοιτώντας τον στα μάτια, είτε ξημερώματα είτε απογεύματα, δύσκολα τις ξεχνάμε. Ειδικά όταν βρισκόμαστε στη φύση -καλοκαίρι σε νησί, φθινόπωρο σε κάποιο ωραίο χωριό ή βουνό, άνοιξη, χειμώνα, όποτε τύχει.



