Ενδιαφέρουσες και εμπνευστικές διαδρομές με τρένο σε όλη την Ελλάδα

Οι σιδηροδρομικές διαδρομές στην Ελλάδα προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία ταξιδιού, καθώς συνδυάζουν το τοπίο, την ιστορία και την αίσθηση επαναρρύθμισης του χρόνου, χάρη στον δικό τους, πιο αργό αλλά πιο απολαυστικό ρυθμό.

Δείτε τέσσερις διαδρομές με τρένο ανά την Ελλάδα που ξεχωρίζουν, με τις σημαντικότερες πρακτικές πληροφορίες που χρειάζεστε για να προγραμματίσετε την απόδρασή σας.



1. Πήλιο-Άνω Λεχώνια -Μηλιές



Το τρενάκι του Πηλίου, ο περίφημος «Μουντζούρης», αποτελεί από μόνο του ένα μικρό αξιοθέατο της περιοχής. Η γραμμή έχει μήκος περίπου 15 χιλιομέτρων και η διαδρομή διαρκεί περίπου ενενήντα λεπτά.



Από τα Άνω Λεχώνια αναχωρεί στις 10:00 το πρωί, ενώ η επιστροφή από τις Μηλιές γίνεται στις 15:00, με ενδιάμεση στάση δεκαπέντε λεπτών στην Άνω Γατζέα και στις δύο κατευθύνσεις.











