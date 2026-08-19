Γιάννης Ψιλάκης: Ο φωτογράφος που απαθανάτισε γηγενείς φυλές του πλανήτη
Γιάννης Ψιλάκης: Ο φωτογράφος που απαθανάτισε γηγενείς φυλές του πλανήτη
Focus στα «Ίχνη ανθρώπων» του Γ. Ψιλάκη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας που τιμάται στις 19 Αυγούστου.
Στην Παπούα Νέα Γουινέα, όταν οι γυναίκες της αυτόχθονης φυλής Χούλι πενθούν, ντύνονται στα μαύρα και βάφουν το πρόσωπό τους με πηλό. Στο βορειοδυτικό Πακιστάν, η εντυπωσιακή ενδυμασία των γυναικών της φυλής Καλάς συνοδεύεται από σπόρους μούρων, «καλλωπιστικά», τοποθετημένους στο πρόσωπο – κάτι σαν το δικό μας μακιγιάζ.
Στην Αιθιοπία, άνδρες και γυναίκες σκαριφίζουν το δέρμα του σώματός τους με παραδοσιακά μοτίβα, καθένα από τα οποία συμβολίζει κάτι συγκεκριμένο για εκείνον ή εκείνη που το φέρει. Στα νοτιοδυτικά της χώρας, οι γυναίκες της φυλής Χάμερ δημιουργούν χοντρές πλεξούδες με τη βοήθεια βουτύρου ή χοιρινού λίπους, σε συνδυασμό με λάσπη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Στην Αιθιοπία, άνδρες και γυναίκες σκαριφίζουν το δέρμα του σώματός τους με παραδοσιακά μοτίβα, καθένα από τα οποία συμβολίζει κάτι συγκεκριμένο για εκείνον ή εκείνη που το φέρει. Στα νοτιοδυτικά της χώρας, οι γυναίκες της φυλής Χάμερ δημιουργούν χοντρές πλεξούδες με τη βοήθεια βουτύρου ή χοιρινού λίπους, σε συνδυασμό με λάσπη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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