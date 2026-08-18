Welcome Home: Οι μικρομηκάδες επιστρέφουν στη Δράμα
Welcome Home: Οι μικρομηκάδες επιστρέφουν στη Δράμα
Το 49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, από 6 έως 12 Σεπτεμβρίου, αποτελεί την τέλεια αφορμή για επίσκεψη στην πόλη.
Μικρό καλοκαίρι ο Σεπτέμβρης, ο μήνας που ανοίγουν τα σχολεία, πέφτουν τα πρωτοβρόχια και ωριμάζουν τα σταφύλια. Κόβονται με προσοχή από τα αμπέλια, τα βάζουν στα πατητήρια, βγαίνει κρασί, γίνεται κι ο μούστος και ακολουθεί γιορτή. Μουσική, χαμόγελα και ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, να δοκιμάσουν όλοι το αποτέλεσμα κόπου και αφοσίωσης μηνών και χρόνων. Κάπως έτσι και η ταινία: η ιδέα ωριμάζει εντός, εκφράζεται, ακολουθούν εργασία και χαρά από φίλους και συνεργάτες για να γίνει κινούμενη εικόνα και ύστερα να επιλεχθεί να προβληθεί, να την δουν όλοι. Το αποτέλεσμα αυτού του κινηματογραφικού «τρύγου» είναι η προβολή σε φεστιβάλ –εκεί οι κάθε λογής θεατές «γεύονται» την ταινία– και η μεγάλη γιορτή του σινεμά τον Σεπτέμβριο στήνεται στη Δράμα για το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους.
Είναι το φεστιβάλ που συγκεντρώνει τους δημιουργούς ταινιών μικρού μήκους -τους μικρομηκάδες- και τους φίλους του σινεμά στην γοητευτική μακεδονική πόλη, το φεστιβάλ που αποδεικνύει με όλες του τις δυνάμεις τη μοναδικότητα της μικρής φόρμας στον κινηματογράφο. Κάθε Σεπτέμβριος ξεκινά με το φεστιβάλ, με μια γιορτή από την οποία δεν λείπουν οι de profundis συζητήσεις συνοδεία ενός ποτηριού κρασιού καθώς η Δράμα φημίζεται, μεταξύ άλλων, για τα κρασιά της.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Είναι το φεστιβάλ που συγκεντρώνει τους δημιουργούς ταινιών μικρού μήκους -τους μικρομηκάδες- και τους φίλους του σινεμά στην γοητευτική μακεδονική πόλη, το φεστιβάλ που αποδεικνύει με όλες του τις δυνάμεις τη μοναδικότητα της μικρής φόρμας στον κινηματογράφο. Κάθε Σεπτέμβριος ξεκινά με το φεστιβάλ, με μια γιορτή από την οποία δεν λείπουν οι de profundis συζητήσεις συνοδεία ενός ποτηριού κρασιού καθώς η Δράμα φημίζεται, μεταξύ άλλων, για τα κρασιά της.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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