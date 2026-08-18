Αυγουστιάτικη εξόρμηση στον Πλάτανο Αχαΐας
Αυγουστιάτικη εξόρμηση στον Πλάτανο Αχαΐας
Ένας μικρός παράδεισος με όλα τα δώρα της φύσης.
Kάθε μπαλκόνι έχει άλλη θέα. Ο Πλάτανος Αχαΐας έχει για μένα μία από τις ομορφότερες της Ελλάδας. Κάθε φορά που επισκέπτομαι αυτόν τον τόπο, ρουφώ με ενθουσιασμό κάθε εικόνα αυτού του τοπίου που απλώνεται μπροστά στα μάτια μου. Ο Κορινθιακός σε όλο του το εύρος, απέναντι οι ρουμελιώτικες βουνοκορφές κι ένας ορίζοντας που χαρίζει μια αίσθηση ελευθερίας που δύσκολα χωρά σε λέξεις.
Σε απόσταση μόλις μίας ώρας και 45 λεπτών από την Αθήνα, ο Πλάτανος είναι ένας προορισμός ιδανικός για μια σύντομη απόδραση. Στρίβοντας στον στενό, φιδωτό δρόμο που ανηφορίζει ανάμεσα στα πεύκα, το άγαλμα του Ποσειδώνα στα αριστερά, με την τρίαινα στραμμένη προς τη θάλασσα, μου κλείνει συνωμοτικά το μάτι, ενώ η θέα αποκαλύπτεται σταδιακά όσο ανεβαίνω την πλαγιά, πάνω στην οποία είναι χτισμένα τα σπίτια του Πλάτανου. Το πρωινό φως περνά μέσα από την πυκνή βλάστηση του βουνού, φωτίζοντας την ακτογραμμή και τον οικισμό με τρόπο σχεδόν κινηματογραφικό.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Σε απόσταση μόλις μίας ώρας και 45 λεπτών από την Αθήνα, ο Πλάτανος είναι ένας προορισμός ιδανικός για μια σύντομη απόδραση. Στρίβοντας στον στενό, φιδωτό δρόμο που ανηφορίζει ανάμεσα στα πεύκα, το άγαλμα του Ποσειδώνα στα αριστερά, με την τρίαινα στραμμένη προς τη θάλασσα, μου κλείνει συνωμοτικά το μάτι, ενώ η θέα αποκαλύπτεται σταδιακά όσο ανεβαίνω την πλαγιά, πάνω στην οποία είναι χτισμένα τα σπίτια του Πλάτανου. Το πρωινό φως περνά μέσα από την πυκνή βλάστηση του βουνού, φωτίζοντας την ακτογραμμή και τον οικισμό με τρόπο σχεδόν κινηματογραφικό.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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