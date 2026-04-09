Το ελληνικό όνομα που θα δώσει η TUI σε ένα από τα αεροσκάφη της
Μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την Πάτρα και συνολικά για τη Δυτική Ελλάδα σηματοδοτεί η απόφαση του ομίλου της TUI να δώσει το όνομα PATRA σε ένα από τα αεροσκάφη της.
Η πρώτη πτήση αναμένεται να προσγειωθεί την 1η Μαΐου 2026 από το Ανόβερο στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου, εγκαινιάζοντας ουσιαστικά μια νέα δυναμική σύνδεσης της περιοχής με βασικές αγορές του εξωτερικού. H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια στο πλαίσιο ειδικής τελετής ονοματοδοσίας του αεροσκάφους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αεροδρόμιο του Αράξου την 1η Μαΐου και θα περιλαμβάνει την παροχή εδεσμάτων, ποτών και αναψυκτικών για περίπου 200 άτομα.
Σύμφωνα με την Περιφέρεια ως αποτέλεσμα της ανωτέρω δράσης, αναμένεται η ενίσχυση της προβολής και της διεθνούς αναγνωρισιμότητας της Πάτρας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέσω της υψηλής συμβολικής και επικοινωνιακής αξίας της τελετής ονοματοδοσίας. Η εκδήλωση θα συμβάλει στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μέσων ενημέρωσης και της τουριστικής αγοράς, ενισχύοντας την εικόνα της περιοχής ως σύγχρονου και δυναμικού προορισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα