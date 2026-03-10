5 προορισμοί στην Ελλάδα για μία οικογενειακή απόδραση το Πάσχα
5 προορισμοί στην Ελλάδα για μία οικογενειακή απόδραση το Πάσχα
Χαλαροί, γαλήνιοι προορισμοί στην πιο όμορφη πλευρά της ελληνικής φύσης περιμένουν τους επισκέπτες για ένα κατανυκτικό Πάσχα
Η Ανάσταση σε κάποια από τα ομορφότερα και πιο αγαπημένα νησιά της Ελλάδας, αλλά και στα πιο δημοφιλή χωριά της χώρας μας, έχει ατμόσφαιρα γιορτής και μία γλυκιά λάμψη κοσμοπολιτισμού -έτσι όπως τα πλήθη των επισκεπτών συγκεντρώνονται στις μεγάλες, εντυπωσιακές εκκλησίες και στα πλακόστρωτα δρομάκια που περιβάλλουν τις μεγάλες πλατείες, με στολισμένες λαμπάδες και μεγάλα χαμόγελα. Υπάρχει, όμως, και η άλλη πλευρά του Πάσχα στην ύπαιθρο- μία πιο ήσυχη και ατμοσφαιρική πλευρά, όταν έχουμε όλο τον χρόνο που χρειαζόμαστε για να απολαύσουμε ποιοτικές στιγμές μέσα στη γαλήνια ελληνική φύση, είτε μόνοι είτε με την οικογένεια.
