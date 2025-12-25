Χριστούγεννα στην Αθήνα: Το θεαματικό χριστουγεννιάτικο χωριό στο Πεδίον του Άρεως που έγινε προορισμός

Μια γιορτινή εμπειρία στην καρδιά της πόλης. Η Protergia δίνει ζωή στην ενέργεια και μετατρέπει το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως σε ένα σημείο συνάντησης, φωτός και χαράς για μικρούς και μεγάλους.

Αν υπάρχει κάτι που κάνει τη μαγεία των Χριστουγέννων ακόμα πιο φωτεινή, είναι η σύνδεση, η προσφορά και η ενέργεια: εκείνη που δεν φαίνεται, αλλά την αισθάνεσαι. Αυτή την ενέργεια μεταφέρει και φέτος η Protergia, η ενέργεια της METLEN, στον πιο μαγικό χριστουγεννιάτικο προορισμό της πόλης: το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως, το οποίο για δεύτερη χρονιά μεταμορφώνεται σε ένα σκηνικό γεμάτο φως, ζεστασιά και εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους.

Έως τις 6 Ιανουαρίου, ένα από τα πιο εμβληματικά πάρκα της Αθήνας ντύνεται στα γιορτινά του και μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο συνάντησης και εμπειριών. Το Πεδίον του Άρεως υποδέχεται κατοίκους και επισκέπτες κάθε ηλικίας σε μια εορταστική διαδρομή γεμάτη φως, δράσεις και στιγμές συλλογικής χαράς. Με ελεύθερη είσοδο, το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό ανοίγει τις πόρτες του σε όλους, με την αίσθηση μιας μεγάλης ανοιχτής γιορτής στο κέντρο της πόλης.

