Ανεξερεύνητοι Τόποι: Μικρό Πηλίου, ένας «κρυμμένος» παράδεισος με φόντο το Αιγαίο
Το Μικρό βρίσκεται σε έναν όρμο στον οποίο νιώθεις ότι έχει σταματήσει ο χρόνος.
Στα βάθη του νοτιοανατολικού Πηλίου, «κρυμμένος» σε έναν φυσικό όρμο, βρίσκεται ένας μικρός οικισμός που αποτελεί έναν από τους καλύτερα διατηρημένους παραλιακούς θησαυρούς της Μαγνησίας. Το πρώτο πράγμα που σε μαγνητίζει όταν αντικρίζεις το Μικρό, είναι η απόλυτη αρμονία ανάμεσα στη θάλασσα και το βουνό. Αυτός ο μικρός παραθαλάσσιος οικισμός, μόλις 57 χιλιόμετρα από τον Βόλο και 7 από τον γραφικό Λαύκο, έχει παραμείνει ανέπαφος από τον χρόνο, διατηρώντας μια σχεδόν παρθένα ομορφιά που γίνεται όλο και πιο σπάνια στις ελληνικές ακτές.
