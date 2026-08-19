Γιατί ο σκύλος μου δεν τρώει; Οι 6 πιθανοί λόγοι
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Γιατί ο σκύλος μου δεν τρώει; Οι 6 πιθανοί λόγοι

Είναι δυνατόν να έχει μπροστά του φαγητό ο σκύλος και να μην το τρώει; Κι όμως, γίνεται και υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι γι' αυτό.

Γιατί ο σκύλος μου δεν τρώει; Οι 6 πιθανοί λόγοι
Είναι δυνατόν να βλέπει φαγητό ο σκύλος και να μην τρέχει πάνω του; Να μην του τρέχουν τα σάλια; Και όμως γίνεται! Και μάλλον υπάρχουν σοβαροί λόγοι που συμβαίνει αυτό και δεν πρέπει να τους αγνοήσουμε.

Αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη κατάσταση, καθώς οι σκύλοι λατρεύουν το φαγητό, το ζητούν και το ανακαλύπτουν στο δρόμο στα πιο απίθανα σημεία. Επίσης, μόλις ανοίξουμε το ψυγείο ή τον φούρνο, τρέχουν να έρθουν μπροστά μας, περιμένοντας να πάρουν το μεζεδάκι τους. Τι συμβαίνει όμως όταν δεν θέλει να φάει;

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