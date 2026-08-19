Πόσο κτητικές είναι οι γάτες με τους κηδεμόνες τους; Με ποιους τρόπους το δείχνουν
Πόσο κτητικές είναι οι γάτες με τους κηδεμόνες τους; Με ποιους τρόπους το δείχνουν
Oι γάτες γίνονται ιδιαίτερα κτητικές με ό,τι σημαίνει πολλά για εκείνες.
Μία γάτα έχει άπλετο χώρο στην καρδιά της για πολλούς ανθρώπους. Παρόλα αυτά συνηθίζει να δείχνει αδυναμία και να προτιμάει έναν συγκεκριμένο. Αυτός ο άνθρωπος είναι το πρόσωπο με το οποίο περνάει την περισσότερη ώρα ή εκείνος που δέθηκε στα πρώτα στάδια της ζωής της. Εκείνος που τη φροντίζει και την περιποιείται καθημερινά.
Όπως είναι επόμενο και λογικό, οι γάτες – όπως και όλα τα ζώα, αλλά κι εμείς οι άνθρωποι – γίνονται ιδιαίτερα κτητικές με ό,τι σημαίνει πολλά για εκείνες. Το να προστατεύεις πολύτιμα για εσένα πράγματα άλλωστε διασφαλίζει την επιβίωσή σου, την ευτυχία και την καλή κατάσταση της υγείας σου. Τι μπορεί όμως να θεωρεί πολύτιμο μία γάτα;
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Όπως είναι επόμενο και λογικό, οι γάτες – όπως και όλα τα ζώα, αλλά κι εμείς οι άνθρωποι – γίνονται ιδιαίτερα κτητικές με ό,τι σημαίνει πολλά για εκείνες. Το να προστατεύεις πολύτιμα για εσένα πράγματα άλλωστε διασφαλίζει την επιβίωσή σου, την ευτυχία και την καλή κατάσταση της υγείας σου. Τι μπορεί όμως να θεωρεί πολύτιμο μία γάτα;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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