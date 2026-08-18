Τι δεν γνωρίζουμε για τους σκύλους Cane Corso - Η σχέση τους με την Ελλάδα
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Τι δεν γνωρίζουμε για τους σκύλους Cane Corso - Η σχέση τους με την Ελλάδα

Γνωστά για την επιβλητική τους παρουσία και τη δύναμή τους, οι σκύλοι Cane Corso είναι από τους πιο εντυπωσιακούς σκύλους στον κόσμο.

Τι δεν γνωρίζουμε για τους σκύλους Cane Corso - Η σχέση τους με την Ελλάδα
Πέρα όμως από την εμφάνισή τους, υπάρχουν πολλά περισσότερα που τους κάνουν πραγματικά μοναδικούς.

Η ιστορία των Cane Corso είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καθώς ξεκινάει αρκετούς αιώνες πίσω. Η λέξη cane σημαίνει «σκύλος» στα ιταλικά ενώ η corso, η οποία προέρχεται από τη λατινική λέξη cohors, σημαίνει προστασία, φύλαξη. Ας δούμε κάποια λιγότερο γνωστά πράγματα για τους σκύλους αυτούς.

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