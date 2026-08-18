Διάσωση πελαργού που αιμορραγούσε στον Έβρο – Πώς κατάλαβαν οι εθελοντές ότι προέρχεται από την Πολωνία
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Διάσωση πελαργού που αιμορραγούσε στον Έβρο – Πώς κατάλαβαν οι εθελοντές ότι προέρχεται από την Πολωνία

Ο πελαργός καθόταν στην άκρη του δρόμου, ανήμπορος να πετάξει και έτρεχε μακριά όταν κάποιος πήγαινε να τον πλησιάσει.

Διάσωση πελαργού που αιμορραγούσε στον Έβρο – Πώς κατάλαβαν οι εθελοντές ότι προέρχεται από την Πολωνία
Είναι πολλές φορές που λέμε πως η ομαδική δουλειά φέρνει θαυμάσια αποτελέσματα και ένα ακόμη περιστατικό διάσωσης έρχεται να το επιβεβαιώσει.

Αυτή τη φορά ένας πελαργός βρέθηκε στον Έβρο σε ανάγκη και ήταν τυχερός, γιατί ένα ζευγάρι περνούσε εκείνη τη στιγμή από το σημείο στο οποίο βρισκόταν το πτηνό και τον εντόπισε. Ο πελαργός καθόταν στην άκρη του δρόμου, μη μπορώντας να πετάξει. Το ζευγάρι υπέθεσε πως η φτερούγα του είναι σπασμένη και όταν πήγε να τον πιάσει, εκείνος έφευγε μακριά.

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