Οι λόγοι που αρέσει στους σκύλους να πίνουν νερό από την τουαλέτα
TOPETMOU

Οι λόγοι που αρέσει στους σκύλους να πίνουν νερό από την τουαλέτα

Για έναν περίεργο λόγο το νερό της λεκάνης φαίνεται να ελκύει μαγικά αρκετούς από τους τετράποδους φίλους μας.

Οι λόγοι που αρέσει στους σκύλους να πίνουν νερό από την τουαλέτα
Μήπως και ο δικός σας σκύλος τρυπώνει στο μπάνιο για να απολαύσει το νερό από την μυστική πηγή – δηλαδή τη λεκάνη της τουαλέτας σας;

Σίγουρα δεν είναι ο μόνος. Για έναν περίεργο λόγο το νερό της λεκάνης φαίνεται να ελκύει μαγικά αρκετούς από τους τετράποδους φίλους μας. Γιατί συμβαίνει όμως αυτό και τελικά πρέπει να τον αφήνουμε να πίνει έστω μια γουλιά ή όχι;

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network