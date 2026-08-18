Μπορεί η γάτα μας να έχει κατάθλιψη; Τα σημάδια που πρέπει να προσέξουμε
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Μπορεί η γάτα μας να έχει κατάθλιψη; Τα σημάδια που πρέπει να προσέξουμε

Οι γάτες μπορούν να νιώσουν φόβο, άγχος, πένθος και έντονη συναισθηματική δυσφορία.

Μπορεί η γάτα μας να έχει κατάθλιψη; Τα σημάδια που πρέπει να προσέξουμε
Η γατούλα μας είναι ένα από τα πιο πολύτιμα πλάσματα της ζωής μας. Ξέρουμε πού προτιμά να κοιμάται, ποια ώρα θα μας ζητήσει φαγητό και ποιο παιχνίδι την ενθουσιάζει. Γι’ αυτό, όταν κάτι αλλάζει στη συμπεριφορά της, το αντιλαμβανόμαστε αμέσως.

Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να περνά περισσότερες ώρες κρυμμένη, να μην ενδιαφέρεται για παιχνίδι ή να αφήνει σχεδόν ανέγγιχτο το αγαπημένο της φαγητό. Τότε είναι φυσικό να αναρωτηθούμε μήπως είναι στενοχωρημένη ή ακόμη και καταθλιπτική.

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