Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις γάτες που ζουν στις γατοαποικίες της γειτονιάς μας
Οι αδέσποτες γάτες στην χώρα μας είναι εκατομμύρια. Σε κάθε γειτονιά υπάρχουν γατοαποικίες με γατούλες που περιμένουν τη φροντίδα μας.
Έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι οι γάτες είναι ανεξάρτητες και μπορούν να ζήσουν και χωρίς τη συντροφιά των ανθρώπων, όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Οι γάτες έχουν μάθει να επιβιώνουν και να ζουν στη φύση, αλλά προτιμούν να έχουν μια στέγη και έναν άνθρωπο κοντά τους, που τις αγαπάει και τις φροντίζει.
Ίσως λόγω αυτών των λανθασμένων αντιλήψεων οι αδέσποτες γάτες είναι περισσότερες από τους σκύλους. Ίσως και για αυτό βλέπουμε δεκάδες μικρές κυρίες στις γειτονιές. Πεινασμένες, βρώμικες, άρρωστες. Γάτες που έχουν ανάγκη από τη βοήθεια και τη φροντίδα μας.
