Γιατί λαλούν οι κόκορες το ξημέρωμα; Από τους μύθους στην πραγματικότητα
Γιατί οι κόκορες λαλούν σχεδόν την ίδια ώρα κάθε πρωί; Πρόκειται απλώς για μια αντίδραση στις αλλαγές του φωτός ή υπάρχει κάποιος άλλος λόγος;
Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, το λάλημα του κόκορα την αυγή αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημάδια της έναρξης της μέρας.
Πριν ακόμη εφευρεθούν τα ρολόγια και τα ξυπνητήρια, αυτός ο χαρακτηριστικός, διαπεραστικός ήχος λειτουργούσε ως το φυσικό σήμα αφύπνισης για ολόκληρες κοινότητες και συνδεόταν άρρηκτα με τον ρυθμό της εργασίας, της ζωής και της ανθρώπινης δραστηριότητας στην ύπαιθρο.
Τι είναι όμως αυτό που ωθεί αυτά τα πτηνά να λαλούν σχεδόν την ίδια ώρα κάθε πρωί; Πρόκειται απλώς για μια αντίδραση στις αλλαγές του φωτός ή υπάρχει κάποιος άλλος λόγος;
Στις μέρες μας έχει διαπιστωθεί, μέσω ερευνών, ότι αυτή η συμπεριφορά διέπεται από συγκεκριμένους βιολογικούς μηχανισμούς και ότι επηρεάζεται από κοινωνικές δυναμικές μέσα στο κοτέτσι. Πριν όμως η επιστήμη δώσει τις δικές της απαντήσεις, οι άνθρωποι προσπάθησαν να εξηγήσουν το φαινόμενο μέσα από μύθους και λαϊκές παραδόσεις. Σε διάφορους πολιτισμούς, το πρωινό λάλημα του κόκορα αποδόθηκε σε θεϊκές παρεμβάσεις, σε τιμωρίες, ακόμη και σε κοσμικά σημάδια.
Ακολουθούν μερικά ενδιαφέροντα παραδείγματα για το πώς αυτή η απλή, καθημερινή συμπεριφορά ενός πτηνού απέκτησε βαθύτερο συμβολισμό και πέρασε στη σφαίρα του μύθου.
