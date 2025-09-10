Γνωρίστε το κουόκα, το πιο χαρούμενο ζώο του κόσμου
Γνωρίστε το κουόκα, το πιο χαρούμενο ζώο του κόσμου
Τα κουόκα είναι νυχτόβια, μαρσιποφόρα, φυτοφάγα ζώα και ανήκουν στην οικογένεια των μακρόποδων.
Όσοι ζουν ή έχουν επισκεφθεί την Αυστραλία, έχουν την τύχη να συναντήσουν από κοντά τα υπέροχα κουόκα. Ας δούμε για ποιο λόγο λένε ότι είναι τα πιο χαρούμενα ζώα και αν αυτό ισχύει στην πραγματικότητα.
Το ζωικό βασίλειο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο νομίζουμε και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουν όλα τα είδη, για πολλά χρόνια. Κάθε χρόνο ανανεώνεται η λίστα με τα ζώα που είναι υπό εξαφάνιση ή απειλούνται με εξαφάνιση, λόγω της κλιματικής κρίσης, λόγω της εκμετάλλευσης τους από τον άνθρωπο, αλλά και επειδή δεν προστατεύουμε το περιβάλλον όσο θα έπρεπε.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Το ζωικό βασίλειο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο νομίζουμε και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουν όλα τα είδη, για πολλά χρόνια. Κάθε χρόνο ανανεώνεται η λίστα με τα ζώα που είναι υπό εξαφάνιση ή απειλούνται με εξαφάνιση, λόγω της κλιματικής κρίσης, λόγω της εκμετάλλευσης τους από τον άνθρωπο, αλλά και επειδή δεν προστατεύουμε το περιβάλλον όσο θα έπρεπε.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα