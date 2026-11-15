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Ηλίας Ζάρμπαλης: Από τα κουρέματα των 200 ευρώ και τα φιλοδωρήματα των 19.500 ευρώ, ένα βήμα πριν τη φυλακή
Ηλίας Ζάρμπαλης: Από τα κουρέματα των 200 ευρώ και τα φιλοδωρήματα των 19.500 ευρώ, ένα βήμα πριν τη φυλακή
Ο κομμωτής - επιχειρηματίας μιλά στο νέο ΘΕΜΑ UNCUT για τη χρυσή εποχή της αυτοκρατορίας του, τα εξωφρενικά ποσά που ξοδεύονταν, την οικονομική του κατάρρευση και τους ανθρώπους που του γύρισαν την πλάτη όταν έχασε τα πάντα
Ένα πουρμπουάρ 19.500 ευρώ. Ένας κομμωτής του που έβγαζε 14.000 ευρώ τον μήνα. Επτακόσιοι πελάτες μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο. Πούλμαν που έφταναν από την επαρχία, γεμάτα γυναίκες και άνδρες που ταξίδευαν ώρες ατελείωτες μόνο και μόνο για να περιποιηθούν τα μαλλιά τους. Δεν είναι σκηνές από ταινία. Είναι ιστορίες από την εποχή των παχιών αγελάδων, τότε που... «έδεναν τους σκύλους με τα λουκάνικα».
Για χρόνια, το όνομα του Ηλία Ζάρμπαλη ήταν συνώνυμο της πολυτέλειας στον χώρο της κομμωτικής. Τα καταστήματά του γνώριζαν τεράστια επιτυχία, οι πελάτες πλήρωναν 200 ευρώ για ένα κούρεμα και οι εργαζόμενοι περίμεναν με ανυπομονησία την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, για να κερδίσουν ακόμη και ταξίδια στη Χαβάη. Άλλωστε, ο Ηλίας Ζάρμπαλης μοίραζε κάθε χρόνο στο πολυάριθμο προσωπικό του δώρα συνολικής αξίας 150.000 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: https://video.protothema.gr
Για χρόνια, το όνομα του Ηλία Ζάρμπαλη ήταν συνώνυμο της πολυτέλειας στον χώρο της κομμωτικής. Τα καταστήματά του γνώριζαν τεράστια επιτυχία, οι πελάτες πλήρωναν 200 ευρώ για ένα κούρεμα και οι εργαζόμενοι περίμεναν με ανυπομονησία την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, για να κερδίσουν ακόμη και ταξίδια στη Χαβάη. Άλλωστε, ο Ηλίας Ζάρμπαλης μοίραζε κάθε χρόνο στο πολυάριθμο προσωπικό του δώρα συνολικής αξίας 150.000 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: https://video.protothema.gr
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