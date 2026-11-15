Ηλίας Ζάρμπαλης: Από τα κουρέματα των 200 ευρώ και τα φιλοδωρήματα των 19.500 ευρώ, ένα βήμα πριν τη φυλακή

Ο κομμωτής - επιχειρηματίας μιλά στο νέο ΘΕΜΑ UNCUT για τη χρυσή εποχή της αυτοκρατορίας του, τα εξωφρενικά ποσά που ξοδεύονταν, την οικονομική του κατάρρευση και τους ανθρώπους που του γύρισαν την πλάτη όταν έχασε τα πάντα