Γιατί κάνω το μεγαλύτερο Metaverse conference στον πλανήτη, στην Ελλάδα;

Αρχικά, έπρεπε να είναι πιο πολλές μέρες (done! είναι δύο μέρες - 17 και 18 Δεκεμβρίου).Το Hackathon πρέπει να είναι σε ξεχωριστό κτίριο (done! ευχαριστώ The Egg ) και να είναι περισσότερες μέρες (done! είναι δυόμισι μέρες και μία εβδομάδα με σεμινάρια από εθελοντές).Θα έπρεπε όπως να φέρουμε και ονόματα που ΔΕΝ υπάρχουν σε κανένα άλλο event. Και για να μην τα πολυλέω, στο V as in MetaVerse θα δούμε δημιουργούς όπως τον Rick Carter -(Back To The Future, Jurassic Park, Star Wars) για ένα Masterclass στο World Building μέχρι DAOs που προσπαθούν να αγοράσουν μια ομάδα NBA, μέχρι επιχειρηματίες, επενδυτές και καλλιτέχνες της τεχνητής νοημοσύνης.Ακόμα δεν έχει ανατιναχτεί το μυαλό σου? Δεν τελειώσαμε.Στο hackathon φέρνουμε εταιρείες που ψάχνουν για να προσλάβουν Έλληνες για remote εργασία. Πολλές εταιρείες. Δεν τελειώσαμε ακόμα!Την τελευταία μέρα θα έχουμε έκθεση τέχνης (ευχαριστώ Blender Gallery !) με μοναδικούς πίνακες και αντικείμενα από τις ταινίες Back To The Future και Jurassic Park - που δημιούργησε ο Rick Carter (ναι ίσως να δούμε από κοντά αντικείμενα από τις ταινίες) και πολλά άλλα mini events.Και φυσικά, θα έχουμε Crypto Party την Κυριακή και sessions για να μιλήσουμε για Startups, funding και ότι άλλες ερωτήσεις έχεις.Δυστυχώς, επειδή πρέπει να πετάξουμε τους speakers με business class από το LA, να κλείσουμε ξενοδοχεία, χώρους, έπαθλα κτλ, πρέπει τα εισιτήρια να είναι κάπως ακριβά.Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως έχουμε απίθανους χορηγους (τρελό name dropping σε επόμενα post) και όπως λέω σε όσους με ρωτάνε γιατί πληρώσαμε 70,000 ευρώ σε ασφάλεια για να φέρουμε τα παπούτσια από τα Back To The Future, η απάντηση είναι μία:> Δεν κάνουμε επικά πράγματα για να βγάλουμε λεφτά. Βγάζουμε λεφτά για να κάνουμε επικά πράγματα.Τα εισιτήρια είναι δωρεάν αλλά πρέπει να μπείτε στην λίστα αναμονής στο site V as in MetaVerse καθώς η επιλογή θα γίνει με προτεραιότητα στους ανθρώπους του χώρου (Entrepreneurs, crypto, web3, Entertainment).