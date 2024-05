Πόλεμος στη Γάζα: Τουλάχιστον 35 νεκροί, ανάμεσά τους και δύο διοικητές της Χαμάς, σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Ράφα

🔴Eliminated in the precise airstrike in northwest Rafah: Hamas Chief of Staff in Judea and Samaria and an additional senior Hamas official.



Terrorist #1: Yassin Rabia



Rabia managed the entirety of Hamas' terrorist activity in Judea and Samaria, transferred funds to terrorist… https://t.co/iaGrw8WJ4f — Israel Defense Forces (@IDF) May 26, 2024

Κλείσιμο

Graphic | Horrific footage is unfolding of the Israeli massacre of displaced Palestinians, with 8 missiles targeting the displacement camp at a UNRWA site in Rafah, despite Israel claiming it is "safe."



Civil Defense to Al Jazeera: We believe that the occupation army used… pic.twitter.com/7jiJgiysn3 — Quds News Network (@QudsNen) May 26, 2024

An IDF aircraft struck a Hamas compound in Rafah in which significant Hamas terrorists were operating a short while ago.



The strike was carried out against legitimate targets under international law, through the use of precise munitions and on the basis of precise intelligence… pic.twitter.com/DQR2TyGwg2 — Israel Defense Forces (@IDF) May 26, 2024

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι σκότωσε δύο ανώτερους αξιωματούχους της Χαμάς στο χτύπημα στη Ράφα την Κυριακή.Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναγνώρισαν τα άτομα ως Γιασίν Ραμπία, ο οποίος είπε ότι ήταν ο διοικητής της ηγεσίας της Χαμάς στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια, και ο Χάλεντ Ναγκάρ, ο οποίος είπε ότι ήταν ανώτερος αξιωματούχος στην πτέρυγα της Χαμάς για τις ίδιες περιοχές.Ο στρατός είπε ότι έκανε το χτύπημα στο Ταλ αλ-Σουλτάν στη βορειοδυτική Ράφα «με βάση ακριβείς πληροφορίες». Είπε νωρίτερα την Κυριακή ότι είχε πλήξει ένα συγκρότημα της Χαμάς στην περιοχή.Ο Ισραηλινός Στρατός επανέλαβε επίσης την πρώιμη δήλωσή του ότι γνωρίζει αναφορές που αναφέρουν ότι το χτύπημα έπληξε αμάχους και ότι τα χτυπήματα βρίσκονται υπό εξέταση.