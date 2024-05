Rings of Power 2η σεζόν: Τι μας έμαθε το πρώτο trailer για τη σειρά του LOTR

Στο πρώτο teaser trailer της σειράς αποκαλύπτεται και η επισήμη ημερομηνία κυκλοφορίας των νέων επεισοδίων, η οποία θα γίνει απόκλειστικά στο Amazon Prime Video, στις 29 Αυγούστου.Στην δεύτερη σεζόν, ο Joseph Mawle αντικαθίσταται από τον Sam Hazeldine (από τους Peaky Blinders) στο ρόλο του αρχηγού των Ορκς, γνωστού ως Adar ενώ μερικά ακόμα δυνατά ονόματα περιλαμβάνουν τους Ciaran Hinds (από Rome, Game of Thrones, Justice League), Rory Kinnear (από Penny Dreadful, House of Cards) και Tanya Moodie (από The Man Who Fell to Earth) σε ρόλους που μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί.Μία από τις πιο κομβικές διαφορές των νέων επεισοδίων είναι η αλλαγή από τα μοναδικά φυσικά τοπία της Νέας Ζηλανδίας, που αποτελούσαν διαχρονικά έμπνευση για τον θρυλικό «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», στην άγρια έξοχη της Μεγάλης Βρετανίας.Κι ενώ είναι ήδη στα σκαριά η τρίτη σεζόν του «Rings of Power», σύμφωνα με τους show runners της σειράς, πριν από μερικές ημέρες ανακοινώθηκε και επίσημα η πρώτη από τις τρεις κινηματογραφικές ταινίες του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, με τίτλο «Lord of the Rings: The Hunt For Gollum», η οποία θα βγει στις αίθουσες το 2026.