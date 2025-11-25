ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο Κρήτης

Η ιστορία της βίλας του Γιόσεφ Γκέμπελς: Από «ερωτική φωλιά» του Ναζί προπαγανδιστή... τουριστικό αξιοθέατο
STORIES
Γερμανία Ναζί Γιόζεφ Γκέμπελς

Η ιστορία της βίλας του Γιόσεφ Γκέμπελς: Από «ερωτική φωλιά» του Ναζί προπαγανδιστή... τουριστικό αξιοθέατο

Έπειτα από πολλά χρόνια παρακμής, ένας δήμος του Βερολίνου σκοπεύει να ξεκινήσει ξεναγήσεις στην εγκαταλελειμμένη βίλα του Γκέμπελς στις όχθες της λίμνης Μπόγκενζε

Η ιστορία της βίλας του Γιόσεφ Γκέμπελς: Από «ερωτική φωλιά» του Ναζί προπαγανδιστή... τουριστικό αξιοθέατο
9 ΣΧΟΛΙΑ
Σε μια ύστατη προσπάθεια να αποφευχθεί η κατεδάφιση της βίλας που είχε χτιστεί για τον Ναζί προπαγανδιστή Γκέμπελς, το κρατίδιο του Βερολίνου αποφάσισε πέρυσι να την προσφέρει ως «δώρο» σε όποιον διατίθεται να αναλάβει το τεράστιο κόστος συντήρησης.

Χτισμένο στις όχθες της λίμνης Μπόγκενζε, στα βορειοανατολικά του Βερολίνου, το ετοιμόρροπο συγκρότημα, που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της εθνικοσοσιαλιστικής αρχιτεκτονικής, παραμένει αναξιοποίητο από το 2000. Τελικά όμως φαίνεται ότι θα διασωθεί, καθώς μεταβιβάστηκε προσωρινά στον δήμο του Βάντλιτς, με σκοπό να φιλοξενήσει ξεναγήσεις και εκδηλώσεις, όπως μετέδωσε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa).

Το κρατίδιο του Βερολίνου δεν έχει παραχωρήσει την κυριότητα της βίλας και θα συνεχίσει να πληρώνει τα ετήσια έξοδα διαχείρισης ύψους περίπου 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RBB, ο δήμος του Βάντλιτς προσπαθούσε επί χρόνια να εξασφαλίσει άδεια χρήσης του χώρου και σκοπεύει να συγκεντρώσει πόρους για μια πλήρη ανακαίνισή του, η οποία εκτιμάται στα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Η ιστορία της βίλας του Γιόσεφ Γκέμπελς: Από «ερωτική φωλιά» του Ναζί προπαγανδιστή... τουριστικό αξιοθέατο


Η άνοδος και η πτώση της βίλας του Γκέμπελς


Η βίλα κατασκευάστηκε για τον Γκέμπελς σε μια έκταση 17 εκταρίων λίγο έξω από το Βερολίνο, την οποία η πόλη είχε δωρίσει στον άλλοτε υπουργό Προπαγάνδας της ναζιστικής Γερμανίας το 1936.

Κλείσιμο
Ο Γκέμπελς χρησιμοποιούσε την κατοικία ως «καταφύγιο» μακριά από τη σύζυγό του και τα έξι παιδιά τους που ζούσαν στο Βερολίνο. Πέρα από τη φιλοξενία ηγετών, καλλιτεχνών και ηθοποιών, ο Γκέμπελς θεωρείται πως χρησιμοποιούσε τη βίλα και ως «ερωτική φωλιά» για τις πολυάριθμες μυστικές του σχέσεις.

Μετά την αυτοκτονία του ίδιου και της συζύγου του – μάλιστα σκότωσαν και τα παιδιά τους – σε καταφύγιο του Βερολίνου το 1945, η βίλα χρησιμοποιήθηκε για ένα διάστημα ως στρατιωτικό νοσοκομείο. Στη συνέχεια πέρασε στη νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ανατολικής Γερμανίας.

Για περίπου μία δεκαετία μετά την Πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989, η βίλα αξιοποιήθηκε για διάφορους σκοπούς, προτού ουσιαστικά εγκαταλειφθεί. Η συντήρησή της μετατράπηκε σε ένα δυσβάστακτο βάρος, τόσο για το κρατίδιο του Βερολίνου όσο και για τη γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Επί δεκαετίες η Γερμανία είναι αντιμέτωπη με τη διαχείριση χώρων της ναζιστικής περιόδου. Και αυτό διότι η κατεδάφισή τους θα συνεπαγόταν την εξαφάνιση της ιστορίας τους. Από την άλλη πλευρά όμως η εγκατάλειψή τους ενέχει πάντα τον κίνδυνο προσέλκυσης ακροδεξιών εξτρεμιστών.

Η ιστορία της βίλας του Γιόσεφ Γκέμπελς: Από «ερωτική φωλιά» του Ναζί προπαγανδιστή... τουριστικό αξιοθέατο


Πηγή: Deutsche Welle

Ειδήσεις σήμερα:

Politico: Πώς η Μόσχα στρατολογεί Ουκρανούς για κατασκοπεία, χιλιάδες οι υποθέσεις εσχάτης προδοσίας

Αν δώσω λεφτά στην Ελλάδα είναι σαν να τα πετάω σε σκουπιδοτενεκέ, καλύτερα σε ορφανοτροφείο, είπε ο Πούτιν στον Τσίπρα

«Καλύτερα να του είχες πιάσει τον κ...»: Σάλος στις ΗΠΑ για τη δημόσια αγκαλιά της χήρας του Τσάρλι Κερκ με τον Τζέι Ντι Βανς, πώς την σχολίασε η ίδια
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης