Η ιστορία της βίλας του Γιόσεφ Γκέμπελς: Από «ερωτική φωλιά» του Ναζί προπαγανδιστή... τουριστικό αξιοθέατο
Έπειτα από πολλά χρόνια παρακμής, ένας δήμος του Βερολίνου σκοπεύει να ξεκινήσει ξεναγήσεις στην εγκαταλελειμμένη βίλα του Γκέμπελς στις όχθες της λίμνης Μπόγκενζε
Σε μια ύστατη προσπάθεια να αποφευχθεί η κατεδάφιση της βίλας που είχε χτιστεί για τον Ναζί προπαγανδιστή Γκέμπελς, το κρατίδιο του Βερολίνου αποφάσισε πέρυσι να την προσφέρει ως «δώρο» σε όποιον διατίθεται να αναλάβει το τεράστιο κόστος συντήρησης.
Χτισμένο στις όχθες της λίμνης Μπόγκενζε, στα βορειοανατολικά του Βερολίνου, το ετοιμόρροπο συγκρότημα, που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της εθνικοσοσιαλιστικής αρχιτεκτονικής, παραμένει αναξιοποίητο από το 2000. Τελικά όμως φαίνεται ότι θα διασωθεί, καθώς μεταβιβάστηκε προσωρινά στον δήμο του Βάντλιτς, με σκοπό να φιλοξενήσει ξεναγήσεις και εκδηλώσεις, όπως μετέδωσε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa).
Το κρατίδιο του Βερολίνου δεν έχει παραχωρήσει την κυριότητα της βίλας και θα συνεχίσει να πληρώνει τα ετήσια έξοδα διαχείρισης ύψους περίπου 200.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RBB, ο δήμος του Βάντλιτς προσπαθούσε επί χρόνια να εξασφαλίσει άδεια χρήσης του χώρου και σκοπεύει να συγκεντρώσει πόρους για μια πλήρη ανακαίνισή του, η οποία εκτιμάται στα 300 εκατομμύρια ευρώ.
Η βίλα κατασκευάστηκε για τον Γκέμπελς σε μια έκταση 17 εκταρίων λίγο έξω από το Βερολίνο, την οποία η πόλη είχε δωρίσει στον άλλοτε υπουργό Προπαγάνδας της ναζιστικής Γερμανίας το 1936.
Ο Γκέμπελς χρησιμοποιούσε την κατοικία ως «καταφύγιο» μακριά από τη σύζυγό του και τα έξι παιδιά τους που ζούσαν στο Βερολίνο. Πέρα από τη φιλοξενία ηγετών, καλλιτεχνών και ηθοποιών, ο Γκέμπελς θεωρείται πως χρησιμοποιούσε τη βίλα και ως «ερωτική φωλιά» για τις πολυάριθμες μυστικές του σχέσεις.
Μετά την αυτοκτονία του ίδιου και της συζύγου του – μάλιστα σκότωσαν και τα παιδιά τους – σε καταφύγιο του Βερολίνου το 1945, η βίλα χρησιμοποιήθηκε για ένα διάστημα ως στρατιωτικό νοσοκομείο. Στη συνέχεια πέρασε στη νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ανατολικής Γερμανίας.
Για περίπου μία δεκαετία μετά την Πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989, η βίλα αξιοποιήθηκε για διάφορους σκοπούς, προτού ουσιαστικά εγκαταλειφθεί. Η συντήρησή της μετατράπηκε σε ένα δυσβάστακτο βάρος, τόσο για το κρατίδιο του Βερολίνου όσο και για τη γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
Επί δεκαετίες η Γερμανία είναι αντιμέτωπη με τη διαχείριση χώρων της ναζιστικής περιόδου. Και αυτό διότι η κατεδάφισή τους θα συνεπαγόταν την εξαφάνιση της ιστορίας τους. Από την άλλη πλευρά όμως η εγκατάλειψή τους ενέχει πάντα τον κίνδυνο προσέλκυσης ακροδεξιών εξτρεμιστών.
Η άνοδος και η πτώση της βίλας του Γκέμπελς
Πηγή: Deutsche Welle
