Γιαννάκης για το χάλκινο της Εθνικής στο Eurobasket: Μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα όλοι μαζί
Τι είπε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον προπονητή της Εθνικής, Βασίλη Σπανούλη
Ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας και προπονητής, ένας εκ των θρύλων του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτης Γιαννάκης αναφέρθηκε στο τεράστιο επίτευγμα της Εθνικής στο Eurobasket του 2025, στην κατάκτηση της 3ης θέσης και του χάλκινου μεταλλίου μετά την επικράτηση της Φινλανδίας με 92-89.
Ο «Δράκος» του ελληνικού μπάσκετ δήλωσε το πρωί της Δευτέρας (15/9) σε εκπομπή του ΑΝΤ1 για τον χθεσινό αγώνα «το είδα στο σπίτι με την οικογένεια μου. Ήταν μία φανταστική βραδιά αλλά και ένα φανταστικό τουρνουά. Γιατί θεωρώ ότι έδωσε πολλά μηνύματα σε όλους μας.
Να καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα όλοι μαζί. Να υποφέρουμε και να μην τα παρατάμε.Να νιώθουμε χάλια και να ενώνουμε τις δυνάμεις μας και να παλεύουμε και να βγαίνουμε νικητές και να απολαμβάνουμε όλη αυτή τη δράση.
Εγώ ειλικρινά χάρηκα πάρα πολύ την όλη διαδρομή της ομάδας μας. Ήμουν στην Κύπρο και με ρώτησαν κάποια στιγμή μετά από 2-3 ματς, μετά το ματς με τη Γεωργία αν θυμάμαι καλά, και είπα ότι η ομάδα μας σε κάθε παιχνίδι εξελίσσεται μέσα στα ματς, εξελίσσεται μες το τουρνουά, και τα καλύτερα είναι μπροστά μας».
Για τον MVP Γιάννη Αντετοκούνμπο, σχολίασε πως: «είναι συγκλονιστικός. Χαιρόμαστε γιατί έρχεται και παίζει για την πατρίδα μας». Επίσης, εξήρε/συνεχάρη τον Greak Freak για τη δήλωσή του ότι την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική αποτελεί το κορυφαίο επίτευγμα στην καριέρα του, μεγαλύτερο και από την κατάκτησή του πρωταθλήματος ΝΒΑ το 2021 με τους Μιλγουόκι Μπακς.
Για τον προπονητή της Εθνικής, Βασίλη Σπανούλη, τον οποίο ο Γιαννάκης είχε και παίκτη όταν προπονούσε, τόνισε ότι: «Ο Βασίλης έχει τεράστια προοπτική. Έδινε τον εαυτό του κάθε μέρα στην προπόνηση. Ήθελε να ακολουθήσει τις συμβουλές των προπονητών.
Στην αρχή ήταν χειμαρρώδης αλλά σιγά - σιγά άρχισε να καταλαβαίνει περισσότερο τι σημαίνει τακτική και το παιχνίδι... Πώς μπορείς να είσαι αποτελεσματικός. Και έκανε την τέλεια καριέρα και οικογένεια».
