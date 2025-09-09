Eurobasket 2025: Το «tomahawk» κάρφωμα του Σενγκούν στο ματς με την Πολωνία - Βίντεο
EUROBASKET 2025
Τουρκία Πολωνία Eurobasket 2025 Αλπερέν Σενγκούν Τσέντι Όσμαν

Eurobasket 2025: Το «tomahawk» κάρφωμα του Σενγκούν στο ματς με την Πολωνία - Βίντεο

Ο Τούρκος σταρ του NBA προσφέρει πλούσιο θέαμα και οδηγεί την ομάδα του προς τον ημιτελικό

Eurobasket 2025: Το «tomahawk» κάρφωμα του Σενγκούν στο ματς με την Πολωνία - Βίντεο
Η Τουρκία αντιμετωπίζει την Πολωνία για τη φάση των «8» του Eurobasket, με τον νικητή να πηγαίνει στα ημιτελικά και να βρίσκει εκεί αυτόν του Λιθουανία-Ελλάδα. 

Η Πολωνία ξεκίνησε καλά, όμως η Τουρκία στη δεύτερη περίοδο επέβαλε τον ρυθμό της σε άμυνα και επίθεση. Αποκορύφωμα ήταν μία εντυπωσιακή φάση που ολοκληρώθηκε με κάρφωμα του Σενγκούν

Αρχικά ο Τούρκος σταρ, αλλοίωσε την πάσα του Πονίτκα, ο Όσμαν έκλεψε έδωσε ξανά στον Σενγκούν και εκείνος κάρφωσε εντυπωσιακά με το ένα χέρι. 


Ειδήσεις σήμερα:

«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα

Ιατροδικαστική Πάτρας: Νέα υπόθεση που θυμίζει Μουρτζούκου και Πισπιρίγκου - Ύποπτος θάνατος βρέφους 2,5 μηνών

Σήμερα η αποκάλυψη του iPhone 17: Τα μοντέλα και η τεχνητή νοημοσύνη

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network