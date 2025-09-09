Eurobasket 2025: Το «tomahawk» κάρφωμα του Σενγκούν στο ματς με την Πολωνία - Βίντεο
Eurobasket 2025: Το «tomahawk» κάρφωμα του Σενγκούν στο ματς με την Πολωνία - Βίντεο
Ο Τούρκος σταρ του NBA προσφέρει πλούσιο θέαμα και οδηγεί την ομάδα του προς τον ημιτελικό
Η Τουρκία αντιμετωπίζει την Πολωνία για τη φάση των «8» του Eurobasket, με τον νικητή να πηγαίνει στα ημιτελικά και να βρίσκει εκεί αυτόν του Λιθουανία-Ελλάδα.
Η Πολωνία ξεκίνησε καλά, όμως η Τουρκία στη δεύτερη περίοδο επέβαλε τον ρυθμό της σε άμυνα και επίθεση. Αποκορύφωμα ήταν μία εντυπωσιακή φάση που ολοκληρώθηκε με κάρφωμα του Σενγκούν.
Αρχικά ο Τούρκος σταρ, αλλοίωσε την πάσα του Πονίτκα, ο Όσμαν έκλεψε έδωσε ξανά στον Σενγκούν και εκείνος κάρφωσε εντυπωσιακά με το ένα χέρι.
Ειδήσεις σήμερα:
«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα
Ιατροδικαστική Πάτρας: Νέα υπόθεση που θυμίζει Μουρτζούκου και Πισπιρίγκου - Ύποπτος θάνατος βρέφους 2,5 μηνών
Σήμερα η αποκάλυψη του iPhone 17: Τα μοντέλα και η τεχνητή νοημοσύνη
Η Πολωνία ξεκίνησε καλά, όμως η Τουρκία στη δεύτερη περίοδο επέβαλε τον ρυθμό της σε άμυνα και επίθεση. Αποκορύφωμα ήταν μία εντυπωσιακή φάση που ολοκληρώθηκε με κάρφωμα του Σενγκούν.
Αρχικά ο Τούρκος σταρ, αλλοίωσε την πάσα του Πονίτκα, ο Όσμαν έκλεψε έδωσε ξανά στον Σενγκούν και εκείνος κάρφωσε εντυπωσιακά με το ένα χέρι.
Sengun collects his first points with a HAMMER 🔨#EuroBasket x @TBF 🇹🇷 pic.twitter.com/1RswnSseY7— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα
Ιατροδικαστική Πάτρας: Νέα υπόθεση που θυμίζει Μουρτζούκου και Πισπιρίγκου - Ύποπτος θάνατος βρέφους 2,5 μηνών
Σήμερα η αποκάλυψη του iPhone 17: Τα μοντέλα και η τεχνητή νοημοσύνη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα