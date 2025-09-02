Eurobasket 2025: Βόσνιοι οπαδοί προσπάθησαν να κλέψουν ελληνικές σημαίες - Τους απομάκρυνε η ασφάλεια του γηπέδου
Οπαδοί της Βοσνίας επιχείρησαν να αρπάξουν σημαίες από τους Έλληνες φιλάθλους κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με αποτέλεσμα να χρειαστεί να απομακρυνθούν από τις δυνάμεις ασφαλείας του γηπέδου
Η Ελλάδα κοντράρεται με την Βοσνία για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του EuroBasket 2025.
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν έχει στη διάθεσή του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν συμμετείχε καν στο ζέσταμα και έμεινε εκτός αγώνα λόγω των ενοχλήσεων στο γόνατο.
Εκτός μάχης τέθηκε και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση.
Με την Ελλάδα να δυσκολεύεται απέναντι στους μαχητικούς Βόσνιους, η ένταση μεταφέρθηκε και εκτός παρκέ.
Όπως έγινε γνωστό μέσω της μετάδοσης της ΕΡΤ μερικοί Βόσνιοι επιχείρησαν να αρπάξουν σημαίες από τους Έλληνες φιλάθλους με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν από το «Σπύρος Κυπριανού».
Στη συνέχεια, άνθρωποι της ασφάλειας μπήκαν ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων, ώστε να αποφευχθεί η ένταση.
