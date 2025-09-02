Eurobasket 2025: Βόσνιοι οπαδοί προσπάθησαν να κλέψουν ελληνικές σημαίες - Τους απομάκρυνε η ασφάλεια του γηπέδου

Οπαδοί της Βοσνίας επιχείρησαν να αρπάξουν σημαίες από τους Έλληνες φιλάθλους κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με αποτέλεσμα να χρειαστεί να απομακρυνθούν από τις δυνάμεις ασφαλείας του γηπέδου