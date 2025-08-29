Eurobasket 2025: Με κορυφαίους τους Γιοκουμπάιτις, Βαλαντσιούνας η Λιθουανία εύκολα 94-67 το Μαυροβούνιο - Βίντεο

Η Λιθουανία διπλασίασε τις νίκες της στο Eurobasket 2025 κερδίζοντας με 94-67 το Μαυροβούνιο.

Με τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις και τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να κάνουν ό,τι θέλουν, παίρνοντας μάλιστα λεπτά ξεκούρασης στο δεύτερο μέρος ενόψει της συνέχειας. Και το Μαυροβούνιο πλέον να κυνηγάει μεγάλες νίκες για να μπει στην τετράδα που οδηγεί στους «16».







Λιθουανία - Μαυροβούνιο: Ο αγώνας

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ακριβώς όπως την περιμέναμε. Με τη μονομαχία του Βαλαντσιούνας απέναντι στον Βούτσεβιτς, να οδηγεί τις επιθέσεις των δύο ομάδων, αλλά τον Λιθουανό σέντερ να ξεχωρίζει πολύ γρήγορα. Οι 12 δικοί του πόντοι, έβαλαν την ομάδα του μπροστά με +9 (20-11, 8'). Την ώρα που το Μαυροβούνιο δεν μπορούσε να σταματήσει με κανέναν τρόπο τους αντιπάλους του στην άμυνα, αλλά ούτε να σκοράρει στην επίθεση.

Έτσι, το 26-15 του δεκαλέπτου γρήγορα διευρύνθηκε. Αφού το δεύτερο rotation της Λιθουανίας άντεξε και μόλις επέστρεψε ο Γιοκουμπάιτς, τα πράγματα έγιναν πολύ πιο απλά. Ο γκαρντ των Λιθουανών είχε 16 πόντους και 6 ασίστ σε 14 λεπτά, με τον Βαλαντσιούνας να πετυχαίνει ένα ακόμα τρίποντο (45-23, 18').

Το σκηνικό όχι απλώς δεν άλλαξε στο δεύτερο μέρος, αλλά η Λιθουανία συνέχισε με το πόδι πατημένο στο γκάζι. Ο Γιοκουμπάιτις συμπλήρωσε νωρίς τις διπλές φιγούρες στη στατιστική του και η διαφορά πήγε στους 25 (60-35, 25').

Παρά τα όσα προσπάθησε να κάνει ο Νίκολα Βούτσεβιτς, αυτό το παιχνίδι δε γινόταν. Οι Λιθουανοί έκλεβαν τις μπάλες και έφευγαν στο τρανζίσιον, διατηρώντας το σκορ σε ακραίες τιμές, φτάνοντας ως το +30 (87-57). Τελειώνοντας χωρίς πρόβλημα την αναμέτρηση.

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 47-28, 66-45, 94-67

NΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Γιοκουμπάιτις και Βαλαντσιούνας δεν είχαν αντίπαλο, ενώ περιορίστηκε στο έπακρο ο Βούτσεβιτς.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ... Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις με 21 πόντους (7/14 2π., 2/2 3π.), 12 ασίστ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας των 19 πόντων και 5 ριμπάουντ, παίζοντας για 13 λεπτά, όλα στο πρώτο ημίχρονο.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Όλη η ομάδα του Μαυροβουνίου που είχε μία κάκιστη εμφάνιση.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Προσπάθησε ο Νίκολα Βούτσεβιτς, αλλά με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ ήταν εντελώς μόνος.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η διάθεση των Λιθουανών να τρέξουν με κάθε ευκαιρία στο τρανζίσιον.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η κάκιστη άμυνα του Μαυροβουνίου και η αδυναμία να χτυπήσει τη 2nd unit των Λιθουανών.















Πηγη: www.gazzetta.gr



