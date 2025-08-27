Ο Μιχαΐλοβιτς του Μαυροβουνίου έχασε την πρεμιέρα του Eurobasket με τη Γερμανία επειδή πάτησε αχινό στις διακοπές του

Ναι μεν το αγκάθι είχε αφαιρεθεί από το πόδι του, όμως ο παίκτης εξακολουθούσε να πονάει - Η ομάδα του ηττήθηκε από τη Γερμανία με 30 πόντους διαφορά στην πρώτη αγωνιστική του Eurobasket 2025