Ο Μιχαΐλοβιτς του Μαυροβουνίου έχασε την πρεμιέρα του Eurobasket με τη Γερμανία επειδή πάτησε αχινό στις διακοπές του
Ο Μιχαΐλοβιτς του Μαυροβουνίου έχασε την πρεμιέρα του Eurobasket με τη Γερμανία επειδή πάτησε αχινό στις διακοπές του
Ναι μεν το αγκάθι είχε αφαιρεθεί από το πόδι του, όμως ο παίκτης εξακολουθούσε να πονάει - Η ομάδα του ηττήθηκε από τη Γερμανία με 30 πόντους διαφορά στην πρώτη αγωνιστική του Eurobasket 2025
Ο Βλαντιμίρ Μιχαΐλοβιτς δεν έδωσε το «παρών» στο πρώτο παιχνίδι του Μαυροβουνίου στο EuroBasket 2025 απέναντι στη Γερμανία, καθώς ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο πόδι που προέκυψε με έναν… απρόσμενο τρόπο.
Το Μαυροβούνιο ηττήθηκε 106-76 από τους Παγκόσμιους πρωταθλητές χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους έναν από τους καλύτερους παίκτες του.
Ο έμπειρος γκαρντ τραυματίστηκε στις αρχές του καλοκαιριού, όταν στη διάρκεια των διακοπών του πάτησε έναν αχινό, με αποτέλεσμα ένα αγκάθι να διεισδύσει βαθιά στο πόδι του και να τον ενοχλεί συνεχώς.
Παρότι συνέχισε να προπονείται με την Εθνική, ο πόνος δεν υποχωρούσε και τελικά χρειάστηκε να υποβληθεί σε μικροεπέμβαση πριν από λίγες ημέρες καθυστερώντας έτσι την αποθεραπεία του.
Ο Μιχαΐλοβιτς αισθάνεται ήδη καλύτερα, ωστόσο το τεχνικό επιτελείο αποφάσισε να μην τον χρησιμοποιήσει στην πρεμιέρα για προληπτικούς λόγους. Η ελπίδα όλων είναι ότι θα είναι διαθέσιμος στο επόμενο ματς κόντρα στη Λιθουανία.
Ειδήσεις σήμερα:
Αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου στα Καμίνια και έσωσαν 5χρονο αγοράκι
Πέφτουν σε βαθμολογία πανεπιστήμια, κολέγια - Έκπληξη η άνοδος των στρατιωτικών σχολών
Ανησυχία για ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ
Το Μαυροβούνιο ηττήθηκε 106-76 από τους Παγκόσμιους πρωταθλητές χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους έναν από τους καλύτερους παίκτες του.
Ο έμπειρος γκαρντ τραυματίστηκε στις αρχές του καλοκαιριού, όταν στη διάρκεια των διακοπών του πάτησε έναν αχινό, με αποτέλεσμα ένα αγκάθι να διεισδύσει βαθιά στο πόδι του και να τον ενοχλεί συνεχώς.
Παρότι συνέχισε να προπονείται με την Εθνική, ο πόνος δεν υποχωρούσε και τελικά χρειάστηκε να υποβληθεί σε μικροεπέμβαση πριν από λίγες ημέρες καθυστερώντας έτσι την αποθεραπεία του.
Ο Μιχαΐλοβιτς αισθάνεται ήδη καλύτερα, ωστόσο το τεχνικό επιτελείο αποφάσισε να μην τον χρησιμοποιήσει στην πρεμιέρα για προληπτικούς λόγους. Η ελπίδα όλων είναι ότι θα είναι διαθέσιμος στο επόμενο ματς κόντρα στη Λιθουανία.
Ειδήσεις σήμερα:
Αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου στα Καμίνια και έσωσαν 5χρονο αγοράκι
Πέφτουν σε βαθμολογία πανεπιστήμια, κολέγια - Έκπληξη η άνοδος των στρατιωτικών σχολών
Ανησυχία για ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα