Eurobasket 2025: Εντυπωσιακή πρεμιέρα για την Γερμανία, 106-76 το Μαυροβούνιο - Βίντεο
Η Γερμανία είχε σε τρομερή ημέρα τους Βάγκνερ, Ομπστ και Σρέντερ που πέτυχαν 61 πόντους και πέτυχε την πρώτη 100αρα του τουρνουά
Η... αυλαία στο EuroBasket 2025 άνοιξε και στον όμιλο της Φινλανδίας, η Γερμανία κατάφερε να γίνει μία από τις εθνικές ομάδες που είχαν άνετη πρεμιέρα αφού επικράτησε του Μαυροβουνίου με 106-76.
Τρομερό παιχνίδι από τον Φραντζ Βάγκνερ που έφτασε τους 22 πόντους, 21 είχε ο Ντένις Σρέντερ και 18 ο Αντρέας Ομπστ που είχε 5/6 τρίποντα.
Οι δύο πλευρές, άρχισαν τον αγώνα με παρόμοιο ρυθμό, με αποτέλεσμα η διαφορά να παραμείνει σε μικρά επίπεδα, έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη περίοδο με τοπ σκορ στο 24-20 υπέρ των Γερμανών.
Με τον ίδιο ρυθμό συνεχίστηκε και το δεύτερο δεκάλεπτο, με την απόσταση ανάμεσα στις δύο να γίνεται ακόμα πιο μικρή και τα «πάντσερ» να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο όντας στο +3 (46-43).
Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ ωστόσο, οι Γερμανοί μπόρεσαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους και μπήκαν στην τελευταία περίοδο με το σκορ στο 79-55. Εκεί δεν υπήρξε κάποια νέα αλλαγή στην εικόνα του αγώνα και οι παίκτες του Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς (ο Άλεξ Μούμπρου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο), μπόρεσαν να πανηγυρίσουν τη νίκη με 106-76.
Επόμενος αγώνας της Γερμανίας είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή (29/8, 13:30) με αντίπαλο τη Σουηδία ενώ το Μαυροβούνιο, επίσης την Παρασκευή (29/8, 16:30), θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία.
Τα δεκάλεπτα: 20-24, 43-46, 55-79, 76-106
ANDREAS OBST IS UNCONSCIOUS 🤯🤯#EuroBasket pic.twitter.com/FrtDIeB4Nn— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025
🤧 Dennis the Menace can't be stopped - 14pts and counting in the first half!#EuroBasket pic.twitter.com/Z64X86yeXV— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025
