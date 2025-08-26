Θανάσης Αντετοκούνμπο: Είμαστε ένα υβρίδιο που ανάλογα την ημέρα είναι δύσκολο να ματσάρεις
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στάθηκε στην Εθνική ομάδα και στη συγκέντρωσή της
Αντίστροφα μετρά η Εθνική ομάδα για την πρεμιέρα του Eurobasket 2025 κόντρα στην Ιταλία στις 28/8 (21:30). Στη συνέχεια θα κοντραριστεί με την Κύπρο (30/8, 18:15), τη Γεωργία (31/8, 15:00), τη Βοσνία (2/9, 15:00) και θα κλείσει τον όμιλο απέναντι στην Ισπανία (4/9, 21:30).
Η Ελλάδα αναχωρεί για την Κύπρο και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έκανε τις δηλώσεις του στο αεροδρόμιο, αναφέροντας πως είναι ενθουσιασμένος που θα παίξει στο Eurobasket.
«Αυτό που σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή είναι η πρεμιέρα. Παιχνίδι, παιχνίδι, να πάμε εκεί, να είμαστε υγιείς και συγκεντρωμένοι. Το πιο σημαντικό είναι να δουλέψουμε τα κομμάτια που πρέπει, έχουμε παίξει καλά φιλικά πριν το τουρνουά, βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Θα το βρούμε. Το πιο σημαντικό να κρατήσουμε αυτά στα οποία θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι. Να είμαστε συγκεντρωμένοι και επιθετικοί. Να πάμε και να αρπάξουμε την ευκαιρία».
Για τη δική του επιστροφή στην δωδεκάδα της Εθνικής ομάδας: «Δόξα τω Θεώ είμαι υγιής και είμαι πολύ ενθουσιασμένος, πάρα πολύ. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλα τα παιδιά θέλουμε να είμαστε εδώ, οι προπονητές έχουν δώσει το καλύτερο πλάνο, ο καθένας είναι στον ρόλο του για να πετύχει. Νομίζω ότι είμαστε ένα υβρίδιο που ανάλογα την ημέρα είναι δύσκολο να ματσάρεις».
