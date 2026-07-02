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Δολοφονήθηκε 21χρονος ποδοσφαιριστής για ένα σκληρό μαρκάρισμα!
Δολοφονήθηκε 21χρονος ποδοσφαιριστής για ένα σκληρό μαρκάρισμα!
Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει το ιταλικό ποδόσφαιρο, καθώς ο 21χρονος ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, Λορέντζο Σπασιάνο, έπεσε νεκρός από πυρά έξω από το σπίτι του, κοντά στη Νάπολη
Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα, το σοκαριστικότερο όλων, σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες των αρχών, είναι πως το κίνητρο της στυγερής δολοφονίας φαίνεται να κρύβεται σε μια ποδοσφαιρική κόντρα που ξεκίνησε μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.
Το χρονικό του εγκλήματος ξετυλίχθηκε το πρωί της 23ης Ιουνίου, όταν ο άτυχος νεαρός, που εργαζόταν ως οικοδόμος, ξεκίνησε για τη δουλειά του. Στο κατώφλι του σπιτιού του όμως τον καρτερούσε ο εκτελεστής του, ο οποίος τον πυροβόλησε εξ επαφής στο στήθος. Παρά την άμεση επέμβαση του πατέρα του, ο οποίος εργάζεται σε ασθενοφόρο και έσπευσε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες ακούγοντας τον κρότο, η μάχη για τη ζωή χάθηκε ακαριαία.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Το χρονικό του εγκλήματος ξετυλίχθηκε το πρωί της 23ης Ιουνίου, όταν ο άτυχος νεαρός, που εργαζόταν ως οικοδόμος, ξεκίνησε για τη δουλειά του. Στο κατώφλι του σπιτιού του όμως τον καρτερούσε ο εκτελεστής του, ο οποίος τον πυροβόλησε εξ επαφής στο στήθος. Παρά την άμεση επέμβαση του πατέρα του, ο οποίος εργάζεται σε ασθενοφόρο και έσπευσε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες ακούγοντας τον κρότο, η μάχη για τη ζωή χάθηκε ακαριαία.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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