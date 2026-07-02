Δολοφονήθηκε 21χρονος ποδοσφαιριστής για ένα σκληρό μαρκάρισμα!
SPORTS

Δολοφονήθηκε 21χρονος ποδοσφαιριστής για ένα σκληρό μαρκάρισμα!

Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει το ιταλικό ποδόσφαιρο, καθώς ο 21χρονος ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, Λορέντζο Σπασιάνο, έπεσε νεκρός από πυρά έξω από το σπίτι του, κοντά στη Νάπολη

Δολοφονήθηκε 21χρονος ποδοσφαιριστής για ένα σκληρό μαρκάρισμα!
Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα, το σοκαριστικότερο όλων, σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες των αρχών, είναι πως το κίνητρο της στυγερής δολοφονίας φαίνεται να κρύβεται σε μια ποδοσφαιρική κόντρα που ξεκίνησε μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Το χρονικό του εγκλήματος ξετυλίχθηκε το πρωί της 23ης Ιουνίου, όταν ο άτυχος νεαρός, που εργαζόταν ως οικοδόμος, ξεκίνησε για τη δουλειά του. Στο κατώφλι του σπιτιού του όμως τον καρτερούσε ο εκτελεστής του, ο οποίος τον πυροβόλησε εξ επαφής στο στήθος. Παρά την άμεση επέμβαση του πατέρα του, ο οποίος εργάζεται σε ασθενοφόρο και έσπευσε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες ακούγοντας τον κρότο, η μάχη για τη ζωή χάθηκε ακαριαία.


Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ποια είναι τα 3 επαγγέλματα που προσφέρουν γρήγορη ανέλιξη στον κλάδο του τουρισμού

Ο τουρισμός και η εστίαση είναι δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπου η εξειδίκευση και η σωστή εκπαίδευση ανοίγουν τον δρόμο για μια καριέρα με προοπτικές

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης