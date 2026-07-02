15 χρόνια Spetses Mini Marathon: Οι Σπέτσες στα καλύτερά τους

Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Αναστασία Μαρινάκου

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Θεοδώρα Κριεμάδη, η γηραιότερη εθελόντρια του Spetses Mini Marathon

Υπάρχουν στιγμές που καθορίζουν τη ζωή μας. Μια απόφαση, μια μικρή υπέρβαση, ένα βήμα που μοιάζει ασήμαντο τη στιγμή που γίνεται, αλλά αργότερα αποδεικνύεται καθοριστικό: για όσους έχουμε βρεθεί έστω και μία φορά στο Spetses Mini Marathon, γνωρίζουμε καλά ότι αυτή η εμπειρία μπορεί να αποτελέσει αφετηρία αλλαγών, επανεκκινήσεων και προσωπικών κατακτήσεων.Πριν από δεκαπέντε χρόνια γεννήθηκε ένας θεσμός που κανείς δεν είχε τολμήσει να οραματιστεί με τέτοια τόλμη: μια μεγάλη αθλητική γιορτή σε ένα νησί που έμοιαζε προορισμένο να φιλοξενήσει το ιδανικό σκηνικό για το ευ αγωνίζεσθαι. Για μένα προσωπικά, το Spetses Mini Marathon υπήρξε το κίνητρο να επιστρέψω στον αθλητισμό, να φορέσω ξανά τα αθλητικά μου παπούτσια και να θυμηθώ τη χαρά της προπόνησης, την αδρεναλίνη της προσπάθειας, τον ιδρώτα, την αγωνία και τη βαθιά ικανοποίηση που χαρίζει η υπέρβαση του εαυτού.Κάθε χρόνο, το ραντεβού του Οκτωβρίου αποτελούσε έναν λόγο να περιμένω με ανυπομονησία το τέλος του καλοκαιριού. Το πρωινό φως μπροστά στο Poseidonion Grand Hotel, η συγκέντρωση των δρομέων στην αφετηρία, η μαγευτική διαδρομή ανάμεσα στα αρχοντικά νεοκλασικά του νησιού, η προσμονή της τελευταίας στροφής- εκεί όπου κάποτε περνούσε με την άμαξά της η Τζένη Καρέζη στην ταινία «Τζένη Τζένη»-όλα συνέθεταν μια εμπειρία που ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια ενός αγώνα δρόμου.Για όσους με ρωτούσαν για επιδόσεις, χρόνους και διακρίσεις, η απάντηση ήταν πάντοτε η ίδια: στις Σπέτσες αυτά είχαν μικρή σημασία. Γιατί η εμπειρία ήταν ολιστική: τα χρώματα του νησιού, τα αρώματα των λουλουδιών στις αυλές, οι κάτοικοι που συμμετείχαν με τη χαρά οικοδεσπότη, οι επισκέπτες που γίνονταν μια μεγάλη παρέα, η διαδρομή δίπλα στη θάλασσα και το μπάνιο που ακολουθούσε μετά τον τερματισμό. Οι Σπέτσες δεν υπήρξαν ποτέ απλώς ένας αγώνας· ήταν και παραμένουν μια γιορτή ζωής. Γι’ αυτό και ο εορτασμός των δεκαπέντε χρόνων του Spetses Mini Marathon ήταν αφιερωμένος πρωτίστως στους ανθρώπους του. Φτάνοντας με το καραβάκι από τον Πειραιά και συγκεντρωμένοι στην αυλή του Μουσείου Μπουμπουλίνας, με παγωτό στο χέρι και τις χαρακτηριστικές κίτρινες αναμνηστικές τσάντες της Sun of a Beach, βρεθήκαμε να θυμόμαστε στιγμές, πρόσωπα και ιστορίες που σημάδεψαν τη διαδρομή του θεσμού. Από το 2011 έως σήμερα, το Spetses Mini Marathon εξελίχθηκε από μια πρωτοποριακή αθλητική πρωτοβουλία στο μεγαλύτερο multi-sport event της χώρας, με διεθνή απήχηση, χιλιάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο και μια κοινότητα που συνεχώς διευρύνεται, ενισχύοντας κάθε χρόνο το διεθνές αποτύπωμα της διοργάνωσης. Εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης, θεσμικοί φορείς, χορηγοί, αθλητές, εθελοντές και συνεργάτες έδωσαν το «παρών» σε μια συνάντηση με έντονο συγκινησιακό χαρακτήρα, ανατρέχοντας στις σημαντικότερες στιγμές μιας πορείας δεκαπέντε ετών που συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και στη διαμόρφωση μιας ισχυρής ταυτότητας προορισμού για τις Σπέτσες.Ιδιαίτερη μνεία έγινε στους εθελοντές, τη διαχρονική «ραχοκοκαλιά» της διοργάνωσης, οι οποίοι με την αφοσίωση και το πάθος τους συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία και την εξέλιξη του θεσμού. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκαν επίσης οι διαχρονικοί χορηγοί και υποστηρικτές του Spetses Mini Marathon για τη συμβολή τους στην πορεία των τελευταίων δεκαπέντε ετών. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ξεχώρισαν οι παρεμβάσεις προσωπικοτήτων που έχουν συνδεθεί με διαφορετικά κεφάλαια της ιστορίας της διοργάνωσης. Ανάμεσά τους, ο executive chef Αλέξανδρος Παπανδρέου, οι Ολυμπιονίκες Παναγιώτης Μαντής και Παύλος Καγιαλής, οι Κλέλια και Άννυ Πανταζή, καθώς και οι πρωταθλήτριες στίβου Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και Αναστασία Μαρινάκου, οι οποίοι μοιράστηκαν προσωπικές αναμνήσεις και εμπειρίες που αποτυπώνουν την εξέλιξη του θεσμού μέσα στον χρόνο.Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η ανακοίνωση της Δημάρχου Σπετσών για μια ιστορική πρωτοβουλία του Δήμου. Ο δημοτικός χώρος πλησίον του Μουσείου Μπουμπουλίνας θα διαμορφωθεί, με δαπάνη της διοργάνωσης, σε «Πλατεία Εθελοντισμού», ως φόρος τιμής στους Σπετσιώτες εθελοντές που επί δεκαπέντε χρόνια στηρίζουν τον θεσμό. Μετά τη συνέντευξη Τύπου, η δήμαρχος Ευγενία Φραγγιά, μαζί με την οργανωτική επιτροπή και τους χορηγούς, προχώρησαν στη συμβολική φύτευση του πρώτου δέντρου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας δράσης που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Οκτώβριο. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με το γεύμα που προσέφεραν οι Melissa και Terra Creta στο Poseidonion Grand Hotel, σε μια ατμόσφαιρα χαλάρωσης, φιλοξενίας και ουσιαστικής ανθρώπινης επαφής.